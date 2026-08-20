Niño de 10 años murió tras misteriosa emergencia en una piscina en el Parque de las Aguas en Antioquia

Un niño de apenas 10 años murió este jueves 20 de agosto en el Parque Metropolitano de las Aguas, en Barbosa, Antioquia, luego de una emergencia registrada en sus instalaciones.

Aunque la información preliminar apunta a un ahogamiento, las autoridades todavía deben establecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte del menor.

Niño de 10 años murió en el Parque de las Aguas en Barbosa, Antioquia

La emergencia se presentó durante la tarde de este jueves y obligó a activar de inmediato los protocolos establecidos para atender este tipo de situaciones.

Organismos de socorro, personal de salud y autoridades acudieron para intentar responder a la emergencia. Sin embargo, pese a la atención desplegada, el niño de 10 años murió.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia, pero señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar exactamente qué sucedió.

¿Qué se sabe sobre los últimos minutos del menor?

Por ahora, existen pocos detalles oficiales sobre la secuencia de hechos que terminó con la muerte del niño.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrió la emergencia, qué pasó antes de que fuera encontrado y si hubo alguna circunstancia que pudiera haber influido en el desenlace.

El Área Metropolitana pidió evitar la difusión de versiones no verificadas mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

¿Cómo reaccionaron los organismos de socorro?

Según el comunicado oficial, los protocolos fueron activados desde el momento en que se tuvo conocimiento de la situación y se coordinó la respuesta con organismos de socorro, personal médico y autoridades.

La entidad también aseguró que está brindando acompañamiento psicológico, humano y logístico a la familia del menor.

La información disponible hasta ahora no permite establecer responsabilidades. Por eso, las autoridades deberán reconstruir lo ocurrido y determinar si se trató de un accidente y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la tragedia.

Federico Gutiérrez se pronunció tras la muerte de un niño de 10 años en un parque acuático

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó al fallecimiento del menor y manifestó su profundo dolor por lo ocurrido.

El mandatario envió un mensaje de solidaridad a los padres, familiares y seres queridos del niño y aseguró que desde la Alcaldía de Medellín están atentos para brindarles acompañamiento.