Intento de fleteo terminó en balacera en Kennedy: tres heridos y presuntos ladrones huyeron

En las horas de la tarde de este 16 de julio, se presentó un hecho de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Presuntamente, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, habrían intentado robar a un ciudadano en el barrio Kennedy Central.

Según el reporte de algunos de los testigos, la víctima habría sacado una suma de dinero importante de una entidad bancaría, no solicitó acompañamiento de las autoridades y por el contrario habría ingresado a un restaurante del sector, a donde llegaron los delincuentes, quienes lo intimidaron con un arma de fuego.

La respuesta de un ciudadano que evitó el robo en Kennedy

Una persona que se encontraba cercana al lugar de los hechos reaccionó de manera oportuna. Según reportes, se trataría de un militar retirado, iniciando de esta manera un tiroteo con los presuntos ladrones y generando temor entre los vecinos.

Aunque esta reacción logró evitar que se concretara el robo, los dos presuntos delincuentes lograron escapar. Uno de los testigos habló con Noticias RCN, reviviendo los momentos de angustia que se presentaron.

Habían familias, habían niños. Una señora se tiró al suelo evitando que le dieran un balazo, son cosas que no se tendrían que vivir acá. A uno de ellos de tanto dar bala se le encasquilló el arma, pero eran como cuatro contra uno... es de reconocer el valor.

¿Hubo víctimas tras el tiroteo en Kennedy?

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, se adelantan las labores de inspección para dar con la identificación de los presuntos responsables de este hecho delicitivo.

Adicionalmente, se confirmó que resultaron tres personas heridas, dos de las cuales se encuentran fuera de peligro, mientras que una tercera persona se encuentra en medio de una intervención quirúrgica.