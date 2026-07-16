Diosdado Cabello insultó al artista Danny Ocean por trino sobre los terremotos en Venezuela

Luego de los duros terremotos que sacudieron a Venezuela en la jornada del 24 de junio, varios artistas y famosos venezolanos comenzaron a reaccionar en sus redes sociales, aprovechando su alta difusión para alertar sobre lo que había pasado y posibles consecuencias.

Uno de ellos fue el cantante Danny Ocean, quien a través de su cuenta de X escribió el día de los sismos que la costa venezolana corría riesgo de tsunami, alerta que minutos después fue descartada por las autoridades meteorológicas de la región.

Además de este llamado, el cantante ha utilizado sus plataformas para gestionar ayudas para las personas afectadas por el desastre natural. Sin embargo, semanas después recibió un fuerte descargo por parte de uno de los altos mandos del chavismo.

Diosdado Cabello y los insultos a Danny Ocean

En medio del programa 'Con el mazo dando', donde el ministro del Interior de Venezuela es el presentador y la dinámica es responder a publicaciones o pronunciamientos ajenos al gobierno, apareció el trino donde Danny Ocean alertaba por los posibles tsunamis.

Varias semanas después de lo sucedido, Diosdado Cabello reaccionó como si se tratara de una publicación reciente, por lo que le respondió fuertemente al artista, reprochando que supuestamente estaba compartiendo una noticia falsa.

¿Con quién anda Danny Ocean? ¿Es amigo de quién? Malviviente, miserable, toda La Guaira que venía de salir de un terremoto y vienes tú con esa noticia que te salió de tus fumadas por no decirlo de otra forma. ¿Cuánto vale una noticia de esas, para sembrar terror?

De momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto, aunque en redes sociales resaltaron que se emitió una alerta preventiva en varios sectores del Caribe por posible tsunami, la cual se levantó alrededor de una hora después, por lo que no habría indicios de la supuesta desinformación que acusa Cabello.