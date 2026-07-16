Oficial: partido entre Caracas FC vs. Santa Fe por Copa Sudamericana cambia de sede

La Conmebol confirmó un cambio de última hora para la serie entre Caracas FC e Independiente Santa Fe por los playoffs de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El partido de vuelta, que inicialmente estaba programado para disputarse en Caracas, ya no se jugará en la capital venezolana debido a las afectaciones que dejaron los terremotos registrados semanas atrás.

La modificación fue anunciada por la Dirección de Competiciones y Operaciones del organismo, que oficializó la nueva sede para uno de los duelos más esperados de la fase eliminatoria.

Conmebol confirmó la nueva sede para Caracas FC vs. Santa Fe

A través de un comunicado, la Conmebol informó que el compromiso entre Caracas FC e Independiente Santa Fe se disputará en el Estadio Metropolitano de Cabudare, ubicado en Barquisimeto, Venezuela.

El encuentro se mantiene para el 30 de julio de 2026 y comenzará a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), correspondiente a las 8:30 p. m. en territorio venezolano.

La decisión responde a las consecuencias que dejaron los movimientos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, los cuales afectaron a Caracas y aún mantienen a la ciudad en proceso de recuperación.

Santa Fe mantiene su calendario en la Copa Sudamericana

Pese al cambio de escenario, la programación de la llave no sufrió modificaciones. Santa Fe disputará la serie frente al conjunto venezolano con el objetivo de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

El equipo bogotano llegará motivado tras consolidar su proyecto para el segundo semestre de 2026, en el que afrontará simultáneamente la Liga, Copa BetPlay y la Copa Sudamericana.

Ahora, el reto será adaptarse a una nueva sede y buscar un resultado favorable en Barquisimeto, ciudad que recibirá un compromiso de gran importancia para ambos clubes.