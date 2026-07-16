Dian remata casas, lotes y vehículos desde $11 millones: así puede participar en julio

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió una nueva jornada de subastas virtuales en la que los colombianos podrán participar por casas, apartamentos, lotes, oficinas, terrenos y vehículos con precios base desde $11 millones.

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La convocatoria estará vigente entre el 14 y el 27 de julio de 2026, según el cronograma establecido por la entidad.

Estas subastas hacen parte de los procesos de recuperación de activos de la Dian y buscan poner nuevamente en circulación bienes incautados, embargados, abandonados o de contrabando.

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Durante esta convocatoria se realizarán 14 remates virtuales, con precios que van desde $11,5 millones hasta cerca de $432 millones.

Entre los bienes disponibles se encuentran lotes en la urbanización Bahía Real, en Tumaco (Nariño), con precios entre $11,5 millones y $12,8 millones.

También aparecen un terreno rural en Silvania (Cundinamarca), una oficina en el Centro Comercial y de Negocios Torre Central, en Bogotá, y un apartamento en el edificio Rue de Passy, al norte de la capital.

La oferta también incluye un lote en Palmar de Varela (Atlántico), con un precio base cercano a $431,9 millones, aunque su avalúo supera los $617 millones, así como un predio ubicado en Chimichagua (Cesar).

En cuanto a vehículos, sobresale una Ford Escape XLT modelo 2008, cuyo precio inicial es de $17,5 millones.

Paso a paso para participar en la subasta

Los interesados deberán ingresar al portal de Remates Virtuales de la Dian y buscar el bien de su interés utilizando filtros como tipo de inmueble, ciudad, departamento, rango de precios o fecha de la audiencia.

Una vez seleccionado el bien, deberán hacer clic en la opción "Quiero hacer una oferta para este remate" y elegir el rol con el que participarán, ya sea como postor, apoderado, deudor o funcionario autorizado.

Después, será necesario completar la información solicitada por la plataforma. Finalmente, el sistema redirigirá al usuario a la sección de Trámites y Servicios, donde deberá registrar los datos requeridos para formalizar su participación.

Como cada remate tiene una fecha y una hora específicas, la Dian recomienda consultar previamente el cronograma para presentar las ofertas dentro del plazo establecido.