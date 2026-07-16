Congreso de la República confirmó que posesión presidencial puede hacerse fuera del Capitolio

Noticias RCN conoció un documento del Congreso de la República que abre la puerta para que la ceremonia de posesión del presidente electo pueda realizarse en un lugar diferente al Capitolio Nacional, siempre y cuando se cumpla un requisito establecido en el procedimiento legislativo.

De acuerdo con el documento conocido por este medio, la posibilidad existe mediante la aprobación de una proposición durante una sesión ordinaria del Congreso. Esa decisión permitiría modificar el lugar habitual donde se lleva a cabo el acto protocolario de transmisión del mando presidencial.

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La discusión cobra relevancia en medio de la controversia que ha surgido alrededor del escenario donde se desarrollaría la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El procedimiento que deberá surtirse

Según el documento conocido por Noticias RCN, el Congreso deberá estudiar y votar una proposición para autorizar que la posesión se realice fuera del Capitolio Nacional. La iniciativa tendría que ser presentada oficialmente en una sesión ordinaria y, de prosperar, habilitaría el cambio de sede para la ceremonia.

De esta manera, el trámite podría quedar definido el próximo martes durante la plenaria, siempre y cuando la proposición sea radicada y puesta a consideración de los congresistas.

La decisión final dependerá del respaldo que obtenga la iniciativa dentro del Legislativo y no de una determinación unilateral.

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La controversia por el lugar de la posesión

El debate surgió luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, manifestara su intención de asumir el cargo en una guarnición militar como un gesto de respaldo a las Fuerzas Militares, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia y cuestionamientos sobre la seguridad en distintas regiones del país.

La propuesta ha generado diferencias con el presidente saliente, Gustavo Petro, quien se ha opuesto a que la ceremonia se realice bajo ese formato.

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Mientras continúa la discusión política, el Congreso tendrá la última palabra sobre la viabilidad del cambio de escenario, una decisión que podría marcar un precedente para futuras ceremonias de transmisión del poder en Colombia.