CANAL RCN
Colombia

Congreso de la República confirmó que posesión presidencial puede hacerse fuera del Capitolio

Noticias RCN conoció el documento en el que el Congreso confirmó que la posesión podrá hacerse fuera del Capitolio.

Congreso
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 16 de 2026
03:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció un documento del Congreso de la República que abre la puerta para que la ceremonia de posesión del presidente electo pueda realizarse en un lugar diferente al Capitolio Nacional, siempre y cuando se cumpla un requisito establecido en el procedimiento legislativo.

De acuerdo con el documento conocido por este medio, la posibilidad existe mediante la aprobación de una proposición durante una sesión ordinaria del Congreso. Esa decisión permitiría modificar el lugar habitual donde se lleva a cabo el acto protocolario de transmisión del mando presidencial.

Presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella
RELACIONADO

Presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

La discusión cobra relevancia en medio de la controversia que ha surgido alrededor del escenario donde se desarrollaría la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El procedimiento que deberá surtirse

Según el documento conocido por Noticias RCN, el Congreso deberá estudiar y votar una proposición para autorizar que la posesión se realice fuera del Capitolio Nacional. La iniciativa tendría que ser presentada oficialmente en una sesión ordinaria y, de prosperar, habilitaría el cambio de sede para la ceremonia.

De esta manera, el trámite podría quedar definido el próximo martes durante la plenaria, siempre y cuando la proposición sea radicada y puesta a consideración de los congresistas.

La decisión final dependerá del respaldo que obtenga la iniciativa dentro del Legislativo y no de una determinación unilateral.

Puerto de Tumaco lanzó un llamado al entrante gobierno de Abelardo de la Espriella
RELACIONADO

Puerto de Tumaco lanzó un llamado al entrante gobierno de Abelardo de la Espriella

La controversia por el lugar de la posesión

El debate surgió luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, manifestara su intención de asumir el cargo en una guarnición militar como un gesto de respaldo a las Fuerzas Militares, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia y cuestionamientos sobre la seguridad en distintas regiones del país.

La propuesta ha generado diferencias con el presidente saliente, Gustavo Petro, quien se ha opuesto a que la ceremonia se realice bajo ese formato.

Petro confirma la llegada de Beto Coral a Colombia en vuelo de connacionales desde Estados Unidos
RELACIONADO

Petro confirma la llegada de Beto Coral a Colombia en vuelo de connacionales desde Estados Unidos

Mientras continúa la discusión política, el Congreso tendrá la última palabra sobre la viabilidad del cambio de escenario, una decisión que podría marcar un precedente para futuras ceremonias de transmisión del poder en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema condena a exgobernador encargado del Chocó por millonario caso de corrupción

Aerocivil

Confirman cierres del espacio aéreo en Bogotá: fechas, horarios y recomendaciones de la Aerocivil

Senado de la República

La puja por la presidencia del Senado y Cámara entra en su etapa decisiva: ¿Quiénes suenan?

Otras Noticias

Radamel Falcao García

A Falcao le apareció una propuesta que sorprende en el mercado

Falcao no se retiraría: una inesperada opción toma fuerza. ¿Será el próximo destino del 'tigre'?

Medicamentos

Lanzan plataforma para comparar precios de medicamentos, cirugías y servicios de salud

Se trata del observatorio de precios en salud que a través de la inteligencia artificial permite consultar más de 120 indicadores.

Shakira

Shakira y los Ghetto Kids Uganda sorprendieron juntos por las calles del Times Square

Dólar

Dólar en Colombia sigue cayendo y toca su precio más bajo desde 2019: así cerró hoy, 16 de julio

Estados Unidos

Estudiantes y periodistas extranjeros tendrán nuevas restricciones durante su estadía en los EE. UU.