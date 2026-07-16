Confirman cierres del espacio aéreo en Bogotá: fechas, horarios y recomendaciones de la Aerocivil

La Aeronáutica Civil anunció cierres temporales del espacio aéreo en Bogotá con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia y la realización de la tradicional revista aérea liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La entidad informó que las restricciones ya fueron coordinadas con los operadores aéreos y buscan garantizar el desarrollo seguro de las actividades oficiales, al tiempo que se reducen las afectaciones en la operación aérea.

Según el cronograma oficial, el sábado 18 de julio el espacio aéreo permanecerá restringido entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana. Posteriormente, el lunes 20 de julio, el cierre se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde, periodo durante el cual se desarrollarán las maniobras aéreas previstas para la celebración patria.

¿Por qué habrá cierres temporales del espacio aéreo en Bogotá?

La Aeronáutica Civil explicó que estas restricciones obedecen a la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia. La autoridad aeronáutica señaló que la programación fue definida y coordinada previamente con las aerolíneas y demás operadores del sector para facilitar el desarrollo seguro de las actividades oficiales.

Como parte de estas medidas, la entidad recordó que durante los horarios establecidos estará estrictamente prohibido el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas, incluidos los drones. Esta restricción tiene como propósito proteger las operaciones de la revista aérea y evitar riesgos para las tripulaciones y el público asistente.

¿Qué recomendaciones hizo la Aeronáutica Civil a los pasajeros?

La autoridad recomendó a los viajeros que tengan vuelos programados los días 18 y 20 de julio mantener comunicación permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer con anticipación cualquier modificación en los horarios o itinerarios y tomar las medidas necesarias antes de desplazarse hacia el aeropuerto.

Además, la Aeronáutica Civil hizo un llamado a las empresas de transporte aéreo para que informen oportunamente a sus pasajeros sobre cualquier ajuste en la programación de los vuelos y ofrezcan alternativas que permitan minimizar las afectaciones derivadas de los cierres temporales del espacio aéreo en Bogotá.