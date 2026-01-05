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Inundaciones en Ocaña dejan más de 200 familias damnificadas

El desespero se apoderó de los habitantes, quienes veían cómo sus enseres flotaban sin poder hacer nada.

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
12:34 p. m.
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El agua no dio aviso en Ocaña y en cuestión de minutos las calles de sectores como Las Delicias, 20 de Julio, Tejarito y Santa Eudocia se convirtieron en una escena dramática donde centenares de familias lo perdieron todo y solo les quedó lo que llevaban puesto.

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"Estamos viviendo una situación bastante difícil de que hace cuarenta años no vivíamos, no pensamos que venía de esta magnitud porque pues siempre ha crecido pero no la esperábamos con esta magnitud, tenemos muchas casas afectadas", afirmó Yamile Pérez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Eudocia.

El desespero se apoderó de los habitantes, quienes veían cómo sus enseres flotaban sin poder hacer nada. Las autoridades y organismos de socorro llegaron para atender la emergencia y ayudar a las familias a las cuales sus sueños quedaron sepultados por el lodo.

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Ocaña amaneció golpeada y clamando ayuda

Ocaña amaneció golpeada por la naturaleza y clamando ayuda. El panorama es devastador: casas literalmente llenas de barro, enseres inservibles y más de 200 familias que hoy no saben por dónde comenzar nuevamente.

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"Un equipo se ha enviado a la zona rural al corregimiento Espíritu Santo y demás veredas con el propósito de realizar una evaluación que nos permita tener una información más precisa y poder dar mejores orientaciones del día de hoy y de igual manera, con la ayuda de algunos drones, se va a hacer un sobrevuelo para tener información que nos permita evaluar mucho más los daños", afirmó Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña.

Alerta roja en 20 municipios del departamento

Al menos 20 municipios del departamento permanecen en alerta roja por las fuertes lluvias. Así mismo, hay monitoreo en la zona de frontera sobre el puente internacional Francisco de Paula Santander por sedimentación causada tras la creciente súbita del río Táchira.

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