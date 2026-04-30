Sujeto aplastó a golpes a un gato que tomaba el sol en la calle: fue capturado en flagrancia

La violencia contra los animales en Colombia no da tregua, pues en las horas más recientes han circulado aterradoras imágenes en las que se observa a un sujeto moler a patadas a un pequeño gato que se encontraba tomando el sol en la calle. Los animalistas solicitan justicia para este y cientos de casos que se siguen presentando a diario en el país.

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Hombre aplastó a golpes a un gato en Ocaña

Un nuevo caso de maltrato animal ha consternado a la comunidad en Ocaña, Norte de Santander, ya que en redes sociales han circulado las imágenes en las que se observa a un sujeto propinando golpes y patadas a ‘Peluso’, un pequeño gato que se encontraba tomando el sol recostado en la vía.

En las cámaras se observa al sujeto, que llega a la esquina en donde ocurrieron los hechos, mientras propina las contundentes agresiones al animal. Pese a que el felino se mantiene inmóvil, el agresor decide tomar el cuerpo de este por los aires para terminarlo de estrellar contra el suelo.

Durante el hecho, varias personas que pasaban se percataron de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ninguna de estas reaccionó ante lo que estaba sucediendo por lo que este hecho también generó las críticas por parte de los usuarios.

Según la senadora animalista Andrea Padilla, el sujeto fue capturado en flagrancia y el cuerpo de ‘Peluso’ está en manos de las autoridades para la correspondiente necropsia del caso. Por su parte, la red nacional Alegato Juristas asumirá la representación de la víctima en el respectivo proceso.

“Nosotros acompañaremos el proceso para que haya justicia y se aplique la ley Ángel en todo su rigor. Publico el video porque creo que hacerles justicia a los animales pasa por hacer públicas las violencias que padecen en nuestro país”, aseguró Padilla.

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Penas contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan de la mitad a tres cuartas partes de la conducta, se encuentra cometer el hecho con sevicia y cuando la conducta se perpetra en vía o sitio público.