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Alcalde de Ocaña solicita crear una Policía local con todas las capacidades tras el secuestro de dos hermanos

También en el municipio se han registrado los secuestros de al menos seis menores de edad este año.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
07:53 p. m.
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El secuestro de los hermanos Nadin Ortiz y Jhon Ortiz, en Ocaña, Norte de Santander, mantiene bajo alerta a la población local y a las autoridades por la situación de seguridad en el municipio.

De acuerdo con el alto comisionado de paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, tan solo en lo que va de 2026, “son más de 17 las personas secuestradas, sin contar las personas que han sido retenidas y los niños que se han llevado (los grupos criminales) para la guerra”.

Preocupa, además, que en Ocaña se ha registrado el mayor número de secuestros a civiles en la zona del Catatumbo durante este año; lo que llevó al alcalde, Emiro Cañizares Plata, a reiterar su llamado al Gobierno nacional para construir un distrito de Policía con todas las capacidades en Ocaña e instalar controles permanentes en las vías que conducen a Cúcuta, Río de Oro, Convención y Ábrego.

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¿Qué se sabe del secuestro de los hermanos Ortiz?

El secuestro quedó registrado en las cámaras de seguridad del municipio. Según las autoridades, ocurrió en cercanías al batallón del Ejército, sobre la vía Alcosure, donde sujetos armados, que se movilizaban en moto, se atravesaron a la camioneta de los Ortiz y huyeron con los hermanos en la parte trasera de su vehículo.

Oriundos de Ocaña, los Ortiz realizaban la inspección a una obra de la que Nadin es ingeniero encargado, en la Universidad Francisco de Paula Santander. La camioneta, según se observa en las grabaciones, tomó rumbo a la zona rural, vía San Calixto.

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Autoridades investigan el caso:

Las autoridades están al tanto del caso e investigan qué grupo estaría tras el secuestro de los hermanos, que sería el número 17 en lo que va de 2026 en Ocaña.

También en el municipio se han registrado los secuestros de al menos seis menores de edad, en medio de los constantes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Sin embargo, el alto comisionado de paz del departamento insiste en que:

“Hay que condenar el acto que acabó de suceder en el municipio de Ocaña, en el sector de Alcosure, a unos metros del batallón del Ejército Nacional, en la vía principal de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde se llevaron a los hermanos Nadin y Jhon Ortiz. Las cámaras de seguridad registran a hombres armados sacándolos de pleno centro en el municipio de Ocaña”.

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