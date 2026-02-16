CANAL RCN
Colombia Video

Toma fuerza una hipótesis sobre accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander: ¿Cuál es?

Se conoció el informe preliminar del siniestro que acabó con la vida de 15 personas, incluyendo al congresista Diógenes Quintero.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 16 de 2026
01:39 p. m.
El miércoles 28 de enero, el congresista Diógenes Quintero abordó la aeronave HK4709 de Satena con otras 14 personas. El vuelo despegó de Cúcuta e iba a llegar a Ocaña, un recorrido que no demora más de 30 minutos.

Sin embargo, hubo una complicación que llevó a la desaparición de la aeronave. Acto seguido, se puso en marcha un operativo para ubicarla, pero la trágica noticia llegó a las 2:00 p.m., un par de horas después del reporte.

Avioneta cubría la ruta Cúcuta - Ocaña

La aeronave apareció destruida en la vereda Curasica, La Playa de Belén. El resto del viaje estaba conformado por: María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Penaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Acosta Salcedo, Maira Sánchez Criado, Juan Pacheco Mejía, capitán Miguel Vanegas y capitán José de la Vega (los dos tripulantes). No hubo sobrevivientes.

A pocos días de cumplirse un mes, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte dieron a conocer el informe preliminar con nuevos detalles del siniestro.

Se contempla falla humana: no hubo incendio ni afectaciones mecánicas

Lo primero es que la última comunicación se dio cuando estaba a 15 millas náuticas de Ocaña. La aeronave chocó a 6.881 pies y los restos se dispersaron en un área de 145 metros, una alta energía de impacto. Aunque, no hubo incendio y tampoco hubo fallas mecánicas, por lo que pudo haber sido una falla humana.

“Habitantes de la zona que accedieron al lugar realizaron la recuperación de los ocupantes y efectuaron manipulación de la escena y de componentes de la aeronave”, precisó el informe sobre la alteración del lugar.

Este documento es preliminar, por lo que aún están investigando otros factores para dar con las causas, tales como las operaciones de vuelo, mantenimiento, aspectos médicos, datos del FDR, análisis organizacional y enfatizar en el factor humano, el cual sería la principal hipótesis que toma fuerza.

