CANAL RCN
Colombia

Avianca y Latam reactivan vuelos al Caribe tras levantamiento de restricciones aéreas

Las aerolíneas informaron que los viajeros con reservas activas están siendo contactados para conocer sus nuevos itinerarios.

Avianca lanzó tiquetes económicos.
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 04 de 2026
01:10 p. m.
La reactivación total del espacio aéreo del Caribe permitió que las aerolíneas retomen de manera progresiva sus operaciones hacia destinos clave de la región.

Avianca y Latam retomaron sus operaciones en el Caribe

Avianca confirmó el reinicio de sus vuelos desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan, luego de la actualización de las instrucciones de seguridad por parte de las autoridades aeronáuticas, priorizando la reacomodación de los pasajeros afectados y el restablecimiento de la conectividad aérea.

La aerolínea informó que los viajeros con reservas activas están siendo contactados para conocer sus nuevos itinerarios y que quienes deseen reprogramar sus vuelos podrán hacerlo sin costo adicional, sujeto a disponibilidad.

Avianca reiteró además el llamado a los pasajeros a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y a verificar el estado de sus vuelos.

A esta normalización se sumó Latam Airlines Colombia, que anunció el restablecimiento de su operación regular tras el levantamiento de las restricciones en el espacio aéreo del Caribe por parte de la Administración Federal de Aviación.

Como apoyo adicional, la aerolínea dispondrá el 5 de enero de un vuelo ida y regreso a Aruba y un vuelo ida y regreso a Curazao, con el objetivo de facilitar el retorno de los pasajeros que se vieron afectados durante el fin de semana.

Aerolíneas ofrecen soluciones a pasajeros afectados por suspensión de operaciones

Latam informó que los viajeros impactados están siendo contactados con la información registrada en sus reservas. Actualmente, la compañía opera tres frecuencias semanales entre Bogotá y los destinos de Aruba y Curazao.

La aerolínea lamentó los inconvenientes ocasionados por esta situación, que calificó como ajena a su control, y agradeció la comprensión de los pasajeros.

