Llevó su hijo al jardín, pero cuando lo recogió estaba muerto: según familiares, hubo descuido

Las muertes de menores de edad en extrañas condiciones siguen ocurriendo en el país y preocupan. En pocos días se registraron las muertes de un menor de 13 años, otro de dos años y medio y un bebé de apenas un año de nacido en extrañas circunstancias y en diferentes regiones del país.

Esta vez, el descuido en un hogar comunitario del ICBF en Bogotá sería la causa de la muerte de un niño de dos años y medio. Su familia asegura que cuando fueron a reclamarlo del jardín se enteraron de que estaba sin vida, en la misma colchoneta en donde la coordinadora del hogar lo había dejado durmiendo. El hogar fue cerrado mientras se adelanta la investigación.

“Yo le decía que me dijera la verdad de lo que pasó con el niño, pero ella estaba en silencio. No me contestaba nada”, dijo la abuela del menor.

La muerte de Adrián Estiven Atehortúa ocurrió, según su familia, justo en el momento en el que la coordinadora del hogar comunitario salió de la casa y dejó a cargo de los niños a una menor de 14 años.

Las dudas que tiene en este momento la familia son claras: por qué la encargada esperó a que la abuela fuera por el niño para informar sobre su muerte, por qué el menor estaba casi acostado en el piso cuando lo encontraron sin vida y por qué quedaron rastros de un líquido en la ropa y la colchoneta en donde aparentemente dormía antes de morir.

En un comunicado, el ICBF asegura que el menor presentó un cuadro clínico y tras la muerte del niño se ordenó el cierre del hogar comunitario mientras avanzan las investigaciones. Aunque la entidad asegura que una ambulancia llegó para atender al menor, su abuela materna sostiene que fue una patrulla de la Policía la que lo sacó del barrio y lo llevó al hospital en donde fue declarado muerto.

