Cayó alias Dani, presunto extorsionista de 'Los Pachenca'

Alias Dani sería parte del componente criminal focalizado de la subestructura Libardo Vergel de esta organización.

Foto: Ejército Nacional

febrero 03 de 2026
10:05 a. m.
En medio de las operaciones contra el crimen organizado, las autoridades reportaron un nuevo golpe a las redes de extorsión que afectan al comercio en Valledupar.

Capturaron a integrante de 'Los Pachenca'

Tropas del Gaula Militar Cesar, con apoyo del CTI Gaula, capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias de Dani.

El sujeto es señalado de presuntamente integrar el grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también llamadas Los Pachenca.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Mareigua de la capital del Cesar, cuando, según las autoridades, el sospechoso realizaba el cobro de una extorsión a un establecimiento comercial.

La intervención permitió frenar de inmediato la exigencia económica ilegal que, de acuerdo con la investigación, venía afectando a comerciantes de la zona.

Alias Dani sería parte del componente criminal focalizado de la subestructura Libardo Vergel de esta organización.

Su presunto rol consistiría en intimidar a empresarios y dueños de negocios para obligarlos a pagar dinero bajo amenazas.

La captura se produjo en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia con la que el Ejército Nacional busca debilitar las finanzas de los grupos armados organizados y reducir su capacidad de acción en la región Caribe.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial y definirá su situación legal.

¿Quién es alias Dani, extorsionista de los Pachenca?

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026 la Décima Brigada del Ejército ha logrado la captura de 14 personas vinculadas a delitos como extorsión, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas.

Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas con la Policía Nacional para proteger a la población civil y afectar de manera sostenida las estructuras criminales que operan en el departamento del Cesar.

