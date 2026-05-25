Procuraduría abrió investigación contra Guillermo Jaramillo por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por una presunta indebida participación en política durante un evento realizado en el municipio de Coyaima, Tolima.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, que ordenó además la recolección de pruebas relacionadas con la reunión en la que participó el funcionario del Gobierno Nacional.

Las declaraciones que originaron la investigación

El proceso disciplinario se originó tras unas declaraciones entregadas por el ministro Jaramillo durante un encuentro público realizado en mayo de 2026. Según la Procuraduría, en el evento el funcionario habría realizado manifestaciones relacionadas con las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.

Dentro de las pruebas solicitadas, el órgano de control pidió informar detalles sobre la reunión realizada en Coyaima, incluyendo la agenda, organizadores, asistentes y soportes correspondientes.

Asimismo, la Procuraduría ordenó la práctica de varias pruebas y la incorporación de antecedentes disciplinarios dentro del expediente abierto contra el ministro de Salud.

Procuraduría ordenó recolección de pruebas

En la providencia conocida por Noticias RCN, el Ministerio Público también comisionó a una asesora de la entidad para adelantar la práctica de las pruebas y notificó formalmente al funcionario investigado.

La decisión señala que contra esta apertura de investigación no procede recurso alguno y recuerda que el disciplinado tiene derecho a rendir versión libre sobre los hechos investigados, ya sea de manera verbal o escrita.