Irregularidades con los títulos de 700 funcionarios expedidos por la Fundación San José

El escándalo de Juliana Guerrero abrió una investigación más amplia y detallada sobre las prácticas de la Fundación Universitaria San José por posibles irregularidades relacionadas con títulos expedidos a más contratistas y funcionarios vinculados al gobierno anterior.

Los nuevos detalles de esta investigación se dan en el marco de la más reciente condena a tres años de cárcel, además de pagar una multa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos tras confesar el delito de fraude procesal, después de negar en múltiples ocasiones las acusaciones.

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¿Cuáles son las irregularidades encontradas?

La investigación, liderada por la senadora Jennifer Pedraza, encontró que al menos 700 casos de funcionarios públicos vinculados a la Fundación Universitaria San José con aparentes irregularidades en sus títulos. Sin embargo, estos seguirían en el sector público pese a las irregularidades en su título profesional.

“Trabajaba en la Alcaldía de Paujil como contratista, tiene título del 2 de diciembre de 2024 como contador público de la San José, pero certificado de presentación de las Pruebas Saber Pro del 9 de noviembre del 2025”, se lee en la investigación de la senadora.

Uno de los casos que más alerta corresponde al de un integrante de la Unidad de Protección, quien tiene título de tecnólogo en gestión empresarial del 2 de diciembre del 2024 de la Fundación San José. Sin embargo, el certificado de presentación de la prueba Saber TYT del 9 de noviembre de 2025.

Más de 221 casos de funcionarios públicos de la Fundación San José que, al revisar la información, no presentan títulos universitarios válidos para el Ministerio de Educación.

“Encontramos más de 700 títulos que no cumplían estos requisitos o que tenían una fecha de presentación posterior a la fecha de la emisión del título. Es decir que serían títulos irregulares que valdría la pena que el Ministerio de Educación investigara”, aseguró Pedraza.

Así mismo, la senadora manifestó que al hablarse de dicha cantidad de títulos universitarios irregulares se podría hacer referencia a una posible “práctica sistemática” que deben ser investigados por las autoridades competentes.

¿Qué más se encontró en la investigación?

Así mismo, la investigación de Pedraza también habla sobre presuntos convenios de la Fundación Universitaria San José con otras entidades educativas.

“A través de la cual ofrecen servicios, sobre todo tecnológicos, de plataformas a través de las cuales atienden la Fundación Universitaria San José. Pero el problema es que los programas que ofrecen o no tienen autorización precisa por parte del Ministerio de Educación o se cuelgan de autorizaciones que les ofrece el Ministerio de Educación a otras universidades”, añadió.