¿Quién tomaba las decisiones? Chats revelarían presunta oficina de contratación paralela de Miguel Quintero durante la alcaldía de su hermano Daniel

Aunque históricamente Medellín siempre ha tenido alcalde, secretarios y directores de entidades, durante la administración de Daniel Quintero parece ser que una gran parte de las decisiones no se tomaban en las oficinas de La Alpujarra, sino en instancias clandestinas del poder. Y al mando de esta oficina paralela estaría un hombre que, sin un cargo público, tendría un aparente poder superior: el hoy imputado Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel.

Noticias RCN conoció el informe completo con toda la información extraída del celular de Laura Mejía, la mujer que es testigo clave en el caso. Tiene 140 páginas y fue elaborado por la Policía Judicial como pieza angular de la investigación. Los chats y documentos serían la prueba de que este presunto entramado de corrupción iría más allá del caso de bomberos que hoy tiene imputado a Miguel Quintero por la presunta apropiación de 2.500 millones de pesos y habría permeado otras entidades del conglomerado público, por ejemplo, Metroparques.

¿Quiénes aparecen en las conversaciones?

Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero; Álvaro Villada, subdirector del Área Metropolitana; Jorge Liévano, gerente de Metroparques y Laura Mejía; supervisora de contratos, todos ellos en la administración de Daniel Quintero.

Para los investigadores Miguel Quintero es pieza fundamental de esta organización dedicada, presuntamente, a desviar fondos. Por ejemplo, en una conversación entre Jorge Liévano, entonces gerente Metroparques, y Miguel Quintero, Liévano se refiere al hermano del exalcalde como ‘jefe’.

Dentro de la administración de Daniel Quintero se habría creado una oficina paralela para la toma de decisiones. Un chat entre Miguel Quintero, Villada, Liévano y Laura Mejía lo demostraría:

En otro fragmento, Álvaro Villada le envía a Miguel Quintero reporte de lo que parecen ser las cuentas del Área Metropolitana:

Otra de las conversaciones demostraría cómo Miguel Quintero estaría al frente de los temas de contratación en las entidades.

Pero los mensajes recuperados por los investigadores van mucho más allá de quién entraba o salía de las entidades, también revelan discusiones sobre cómo presentar millonarias cifras dentro de los contratos.

El informe reúne cientos de mensajes, pero además las ya conocidas fotos de los lujos de Miguel Quintero como un reloj marca Rolex, un carro Ferrari, una camioneta blindada y hasta armas.

Además, llama la atención una fotografía en la que aparecen Miguel Quintero, Jorge Liévano, Álvaro Villada y Edilson López, abogado de la llamada ‘mesa de paz urbana’, los mismos delincuentes que sacaron de la cárcel de Itagüí para posar en una tarima junto con el expresidente Gustavo Petro, al parecer, sin autorización de los jueces de ejecución de penas.

¿Qué pasó con todo ese dinero?

Hace dos semanas el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que se habrían usado empresas de exportación de oro para lavar aparentemente esa plata.

Noticias RCN conoció que en el expediente aparece una compañía llamada CI Ancesters Store SAS, cuyo representante legal es Jhonny Jaramillo. Este medio se comunicó sin éxito con los dos números de teléfono que aparecen a nombre del señor Jaramillo registrados en Cámara de Comercio.

Semana clave en los casos que involucran a la administración Quintero

Este lunes 14 de septiembre habrá audiencia en la mañana por el caso de Aguas Vivas, el cual involucra directamente al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en la tarde continuará la audiencia contra su hermano Miguel Quintero por el caso de los contratos de bomberos.

El miércoles habrá audiencia por el presunto desfalco del programa Buen Comienzo, ese mismo día otra audiencia por otro escándalo, esta vez que involucra un millonario contrato suscrito en la madrugada que entró a regir ley de garantías para contratar obras del MetroPlus.

El jueves habrá otra audiencia por el caso del Parque de Las Aguas y el viernes la audiencia condenatoria contra Juan Cardona, quien fuera el contador de bomberos del área metropolitana durante la administración Quintero y quien ya había reconocido sus culpas en los hechos de corrupción y por el cual ya hay un preacuerdo de avalado de 19 meses de prisión.