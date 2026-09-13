Caminar por la calle, esperar un bus o desplazarse por Bogotá puede convertirse en una situación de riesgo para muchas mujeres que se enfrentan a comportamientos que durante años han sido considerados “normales” o simplemente como piropos.

Sin embargo, las miradas intimidantes, los comentarios de contenido sexual, los gestos obscenos, el exhibicionismo y las persecuciones pueden constituir formas de acoso y violencia contra las mujeres.

Ante esta problemática, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia presentó una campaña con la que busca generar una reflexión, especialmente entre los hombres.

¿En qué consiste la campaña del Distrito para combatir el acoso sexual?

¿Y si fuera ella? Esa es la pregunta que plantea el Distrito para intentar cambiar la percepción frente a comportamientos que todavía son minimizados en las calles de Bogotá.

La campaña busca que quienes presencian o protagonizan este tipo de situaciones comprendan que no se trata de acciones inofensivas ni de simples expresiones de admiración.

El llamado está dirigido especialmente a los hombres para que se cuestionen cómo reaccionarían si la persona que estuviera siendo acosada fuera alguien cercano: su mamá, hermana, hija, pareja o amiga.

¿Cuál es la localidad de Bogotá con más reportes de acoso sexual callejero?

De acuerdo con los reportes recibidos a través de la Línea 123, entre el primero de enero de 2024 y el 31 de agosto se registraron 811 llamadas relacionadas con incidentes de acoso sexual.

Las localidades que concentraron el mayor número de reportes fueron:

Suba: 15,9%

Kennedy: 13%

Engativá: 12,1%

¿Qué comportamientos son considerados acoso?

El acoso sexual callejero puede presentarse de distintas maneras y no necesariamente implica contacto físico. Entre las conductas identificadas están las miradas insistentes o intimidantes, gestos obscenos, comentarios y piropos de contenido sexual, exhibicionismo y persecuciones.

Ahora, si una mujer considera que está en peligro inmediato, puede comunicarse con la Línea 123.

Los operadores reciben la alerta y coordinan la respuesta dependiendo de la situación. Si el hecho está ocurriendo en la calle, pueden solicitar el apoyo del cuadrante de Policía más cercano.

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Además, se puede articular la atención con los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer, que ofrece orientación y acompañamiento.

En el caso del transporte público, las mujeres también pueden informar lo ocurrido al conductor o a los Gestores de Convivencia para activar el protocolo establecido por el sistema Transmilenio.