"La autonomía universitaria no está por encima del orden público": Abelardo de la Espriella

Durante una alocución, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a las manifestaciones que se realizan en algunas universidades de Colombia y que terminan en actos vandálicos y enfrentamientos con la fuerza pública.

Dijo que la protesta pacífica que se realice dentro del marco de la ley será respetada y garantizada, pero aquellas con vandalismo y ataques contra la fuerza pública y la población civil serán enfrentadas de manera decidida.

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Anunció la creación de un protocolo nacional que permitirá la intervención de autoridades cuando se registren actos de violencia, vandalismo o terrorismo.

"He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades", dijo De la Espriella.

El mandatario colombiano agregó que la autonomía universitaria no está en discusión, pero eso no significa que los campus se conviertan en territorios "sustraídos de la Constitución, la ley o la autoridad legítima del Estado".

"La autonomía universitaria no es una patente de impunidad"

De la Espriella aseguró que la Policía Nacional será designada como primera autoridad operativa para atender situaciones y podrá actuar cuando desde las universidades "se preparen actos vandálicos o terroristas". Afirmó que no permitirá que las instituciones públicas "sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia".

El jefe de Estado aseguró que garantiza la protección a los estudiantes que deseen estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió directamente a quienes pretendan utilizar las instalaciones académicas para fines violentos: "A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública, les digo con absoluta claridad, la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar".

Finalmente reiteró que la universidad debe ser territorio de conocimiento, ideas y debate, no refugio para la violencia ni para el terrorismo.