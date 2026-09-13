Audios relacionarían al general Guatibonza con informantes de las Farc y la pugna entre esmeralderos por el poder

Noticias RCN conoció en exclusiva información sobre una reunión en la Dirección Nacional de Inteligencia, en agosto del 2025, en donde se habló de Humberto Guatibonza, quien hasta hace poco fue jefe de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

Sin embargo, en esta conversación aparecen referencias a informantes de las Farc, el atentado contra Hernando Sánchez y otros contactos que generan amplias interrogantes.

RELACIONADO Prosperidad Social investiga contratos irregulares por más de un billón de pesos del gobierno anterior

¿Quiénes participaron en la reunión?

El desayuno, que se llevó a cabo en agosto del 2025, fue convocado por el entonces director de la DNI, Jorge Lemus. En la conversación, que quedó grabada, se habló sobre asuntos sensibles de seguridad nacional y detalles, hasta ahora desconocidos, sobre la pugna entre los esmeralderos por el poder.

En esta conversación participó el entonces director de contrainteligencia de la DNI, Ricardo Rosania, el esmeraldero Edward Rincón, alias Boyaco Sinaloa, y Javier Grajales, quien perteneció a la ULT de María José Pizarro.

El relato de Grajales dio a conocer que Eduardo Méndez, presidente del Club Santa Fe y abogado, le habría presentado al general Humberto Guatibonza.

"Eduardo Méndez es un personaje. Él me presentó, junto con Hernando Sánchez al que hoy, no sé por qué, es jefe de seguridad de Palacio de Nariño, con eso le cuento todo", se escucha en la conversación.

¿Qué se mencionó sobre Hernando Sánchez?

No obstante, Grajales asegura que dicho contacto habría tenido el propósito de obtener información sobre el atentado contra Hernando Sánchez. Cabe recalcar que dicho atentado ocurrió en octubre del 2012, en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, en donde Sánchez sobrevivió tras recibir 11 disparos.

“Guatibonza, para una cosa puntual, frente a los sicarios que habían hecho el atentado a Hernando Sánchez, Guatibonza ha trabajado siempre para ellos, con eso le digo todo”, aseguró el hombre.

“Contra Hernando Sánchez (...). Él me presentó, Guatibonza, me entregó los contactos en cárceles de informantes de él, de ex Farc, porque la intención era ir a sacarle la versión a los detenidos por el atentado, de quién había financiado el atentado a Hernando Sánchez, y fue Guatibonza, el que me los entregó, a mí”, añade.

Es importante recordar que, en abril del 2025, Sánchez fue asesinado en un condominio en Bogotá por un francotirador que le habría disparado desde los cerros orientales. En agosto del 2024, en ese mismo conjunto residencial fue asesinado Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga”.

¿Qué respondió el general Humberto Guatibonza?

Noticias RCN contactó al general Jorge Humberto Guatibonza, quien se refirió a la supuesta entrega de contactos de informantes privados de la libertad.

“En la época que trabajaba en el Gaula tenía muchos informantes de todas clases y eso ayudó mucho en la lucha contra el secuestro. Los resultados contra las Farc están ahí documentados y se pueden comprobar”, aseguró.

Frente a su relación con Javier Grajales, quien lo mencionó durante la reunión, el general Guatibonza, quien hasta hace poco fue jefe de seguridad del expresidente Gustavo Petro, respondió:

“No conozco a ese señor, pero si contacté a alguien de la Fiscalía con un informante que sabía sobre el atentado a Hernando Sánchez”.

Pese a los intentos por contactar a Javier Grajales, sobre lo ocurrido en la reunión y las afirmaciones sobre el general Guatibonza, este se negó a responder las preguntas.

En la grabación no solo se habla del atentado contra Hernando Sánchez, pues, en otro momento de la conversación, los participantes hacen referencia a las muertes de Sánchez y de Pedro Pechuga al relacionarlas con una posible vendetta entre sectores de los esmeralderos.