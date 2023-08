Isabel Zuleta comparó a congresistas con jugadores de fútbol: nos pagan bien porque se valora el esfuerzo

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, fue nuevamente blanco de críticas después de una controversial intervención durante la plenaria celebrada este 16 de agosto, en la que se discutía el proyecto que busca bajar el sueldo de los congresistas.

La cuantiosa suma mensual que reciben los legisladores actualmente supera los $43 millones, por lo que hay varios que buscan las vías para su disminución. Sin embargo, aunque esta premisa suele ser una de las más gastadas en época electoral por quienes aspiran llegar al Congreso, hay otros que se oponen a la idea de devengar menos.

Una de ellas es Zuleta, quien llegó al Senado gracias a la lista cerrada del Pacto Histórico, y que antes ya ha sido criticada fuertemente por comentarios que han puesto al Gobierno en aprietos. Esta vez, la congresista comparó a los legisladores con jugadores de fútbol.

Luego de asegurar que la disminución en los sueldos de los congresistas debía darse a través de una reforma constitucional y no de un proyecto de ley, Zuleta cuestionó que no se reconozca el esfuerzo y dedicación de los legisladores.

“Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho, porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República; tengo la responsabilidad de responder por mi voto”, sostuvo la congresista.

Además, dijo que, si bien hay legisladores que trabajan más que otros, en el Congreso “hay dedicación y responsabilidad para hacer las leyes de la República”; y que quienes fueron elegidos y no cumplen, deben ser sancionados por la ciudadanía.

Zuleta también arremetió de nuevo contra los medios de comunicación, asegurando que hay una “persecución” y “desequilibrio” a la hora de tocar el tema.

¿Zuleta se opone a la disminución de salarios?

Aunque el particular comentario de Zuleta causó controversia, la congresista fue insistente en que la disminución de salarios debe hacerse mediante una reforma a la constitución, para que esta premisa deje de ser usada como una promesa de generosidad a los ciudadanos.

Por ahora, la discusión del proyecto de ley, tramitado por Jota Pe Hernández, que busca materializar la propuesta, avanza tras su segundo debate y luego de ser aplazado tres veces, con 63 votos a favor.

