Iván Cepeda, ganador de la consulta interna del Pacto Histórico

La jornada electoral definió no solo al aspirante a la Presidencia, sino también a los candidatos que integrarán las listas cerradas al Senado y la Cámara de Representantes.

octubre 26 de 2025
07:36 p. m.
Con más del 64% de los votos, el senador Iván Cepeda Molina se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico, convirtiéndose en el candidato presidencial oficial de la coalición de izquierda para las elecciones de 2026.

Su victoria se dio sobre la exministra de Salud, Carolina Corcho, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien días atrás había anunciado su retiro de la contienda.

Cepeda, favorito desde el inicio

La jornada electoral definió no solo al aspirante a la Presidencia, sino también a los candidatos que integrarán las listas cerradas al Senado y la Cámara de Representantes en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo.

Con más de 15 años de trayectoria en el Congreso, Cepeda llegó a la consulta como el gran favorito, respaldado por dirigentes y figuras del ala más sólida del Pacto Histórico, entre ellos Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Gloria Inés Ramírez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Todos ellos renunciaron a sus precandidaturas para fortalecer su aspiración.

Una figura con historia y simbolismo

Hijo del asesinado senador Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica, Iván Cepeda ha construido su carrera política alrededor de la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la búsqueda de la paz. Su triunfo marca un nuevo capítulo dentro del movimiento progresista que busca mantener el legado del actual gobierno y consolidar su presencia en el Congreso.

Fuentes del comité político del Pacto Histórico aseguraron que, tras conocerse los resultados, Cepeda se reunirá con el presidente Gustavo Petro y los demás sectores de la coalición para definir la hoja de ruta de su campaña presidencial.

