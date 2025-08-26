Iván Cepeda denunciará a Álvaro Uribe y a sus hijos: estos son los motivos

Hay incertidumbre por saber qué pasará con el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, luego de que lo hallaran culpable.

La juez 44 Sandra Heredia lo condenó por soborno en actuación penal y fraude procesal, por lo que le impuso 12 años de cárcel que podía cumplir bajo la prisión domiciliaria.

Caso Álvaro Uribe: ¿En qué va?

Si bien se ordenó su arresto, poco después el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad al expresidente, mientras toma una decisión en segunda instancia. Los abogados de Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, ya apelaron la condena y se está a la espera.

Por su parte, el expresidente renunció a la prescripción del caso, un camino que podía presentarse. La atención entonces está en el Tribunal Superior de Bogotá, sea confirmando la condena o declararlo inocente.

A la par de este desarrollo, el senador Iván Cepeda anunció su precandidatura a la Presidencia. Durante el proceso contra Uribe, el congresista ha sido una de las piezas clave.

El proceso como tal data de varios años. Si bien trata hechos ocurridos hace más de 10 años, el punto de partida fue cuando Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema; pero el caso tuvo un revés y el acusado terminó siendo el exmandatario.

La denuncia de Cepeda contra Uribe

Según Cepeda, desde que se condenó a Uribe, ha habido una “campaña sistemática de persecución y difamación contra su integridad moral”. Por eso, decidió tomar acciones legales.

El congresista señaló a Uribe, a sus hijos (Tomás y Jerónimo), a Gabriel Vallejo (director del Centro Democrático) y otras personas de estar detrás de esa campaña. Cepeda aseguró que han hecho duros señalamientos en su contra.

Por tal motivo, informó que haciendo parte de la bancada de víctimas del proceso contra Uribe, se radicará ante la Fiscalía una denuncia contra los anteriormente mencionados por calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.