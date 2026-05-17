Iván Cepeda quiere un “sistema nacional anticorrupción” y reconoce casos en el gobierno Petro

En entrevista con José Manuel Acevedo para Noticias RCN, el candidato presidencial Iván Cepeda habló sobre corrupción, hizo un balance del gobierno de Gustavo Petro y propuso la creación de un “sistema nacional anticorrupción” para combatir las redes de poder ilegales en el país.

Durante la conversación, José Manuel Acevedo le preguntó por las críticas hacia el gobierno actual frente a los escándalos de corrupción y si existía un mea culpa por parte de quienes respaldan al presidente Petro.

Cepeda respondió que en el actual gobierno “se han presentado situaciones de corrupción” y aseguró que esos hechos han sido reconocidos por el presidente. Además, afirmó que en un eventual gobierno suyo esos casos serían enfrentados “de una manera absolutamente eficaz e implacable”.

“La corrupción es un sistema”

El candidato aseguró que la corrupción en Colombia ya no puede entenderse como hechos aislados, sino como una estructura que atraviesa distintos sectores políticos e institucionales.

“Todos los gobiernos, todos los partidos” han estado involucrados en ese fenómeno, afirmó Cepeda, quien insistió en que el país debe enfrentar la corrupción con un modelo institucional más robusto.

Según explicó, su propuesta contempla crear un sistema nacional anticorrupción con diferentes niveles institucionales y nuevas herramientas de investigación judicial.

Entre las medidas mencionó aplicar metodologías de macrocriminalidad para investigar casos de mega corrupción, endurecer las penas y eliminar beneficios como la prisión domiciliaria para quienes cometan delitos graves contra la administración pública.

También aseguró que las sanciones deben incluir persecución de bienes y mecanismos de reparación para las víctimas de la corrupción.

“Quienes estén en mi gobierno tendrán que responder”

Durante la entrevista, Acevedo también cuestionó a Cepeda sobre el entorno político del presidente Petro y los funcionarios involucrados en investigaciones.

Frente a eso, el senador afirmó que las personas que actualmente trabajan en su campaña “son personas intachables” y sostuvo que quienes lleguen a un eventual gobierno suyo deberán responder ante el Estado y la ciudadanía.

Aunque defendió la gestión del presidente Petro y su respaldo popular, también reconoció que sí se han presentado casos de corrupción dentro del actual gobierno.