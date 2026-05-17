No solo el Clan del Golfo: otros grupos criminales tendrán sus Zonas de ubicación temporal

Noticias RCN conoció en primicia que, además del Clan del Golfo, otros grupos criminales tendrán sus zonas de ubicación temporal (ZUT), antes conocidas como zonas de despeje.

En concreto, el Frente Comuneros del Sur, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33 de las disidencias de alias Calarcá y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano tendrán sus propias ZUT.

Se trata de espacios a cielo abierto en los que integrantes de grupos armados en conversaciones de paz con el gobierno Petro podrán reunirse sin temor a que las Fuerzas Armadas desarrollen operaciones militares en su contra.

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¿En qué zonas se ubicarán las ZUT de los grupos criminales en conversaciones con el gobierno?

Noticias RCN conoció que las zonas de ubicación temporal del Frente Comuneros del Sur se ubicarán en Mallama, departamento de Nariño; las ZUT del Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33, en Tibú, Norte de Santander; las ZUT de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, en Roberto Payán, Nariño, y Valle del Guamuez, Putumayo, y las ZUT del Clan del Golfo, en Tierralta, Córdoba, y en Belén de Bajirá y Unguía, en el Pacífico colombiano.

La medida resulta polémica, debido a que cabecillas de algunos de estos grupos criminales tienen órdenes activas de extradición.

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Cabecillas con orden de extradición podrían refugiarse en las ZUT durante los diálogos con el Gobierno:

Es el caso de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, del Clan del Golfo; Javier Velosa, alias John Mechas, del Frente 33 y Andrés Allende, de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

La Corte Suprema, incluso, dio su aval para la extradición de Willington Henao, alias Mocho Olmedo, del Frente 33, y Giovanni Rojas, alias Araña, de las disidencias de alias Mendoza, pero el presidente decidió frenar el proceso, argumentando que esperará a posibles avances en los diálogos.