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¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 17 de mayo de 2026!

¿Cuáles han sido los epicentros? ¿En qué zonas del país se han sentido? Descubra los detalles aquí.

Nicolás Forero

mayo 17 de 2026
08:22 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano, como lo hace habitualmente, ha monitoreado cada uno de los temblores que se han presentado en el país.

En esta ocasión, con corte hasta las 8:30 de la noche, la entidad ha revelado que se han presentado al menos 12. Además, ha especificado sus magnitudes y profundidades.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 17 de mayo de 2026

  • 1:09 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 90 kilómetros.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Trujillo (Valle Del Cauca), a 42 de Calima (Valle Del Cauca) y a 44 de Sipí (Chocó).

Estos han sido los otros temblores que se han registrado en Colombia hoy 17 de mayo de 2026

  • 2:23 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 10 de Villa De San Diego De Ubaté (Cundinamarca).

  • 3:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 6:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 7:18 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 23 de Frontino (Antioquia).

  • 9:25 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 35 de Dagua (Valle del Cauca) y a 48 de La Cumbre (Valle del Cauca).

  • 12:55 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 1:14 p.m.

Epicentro: Medio Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Medio Baudó (Chocó), a 34 de Bajo Baudó (Chocó) y a 43 de Alto Baudó (Chocó).

  • 3:23 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 4:11 p.m.

Epicentro: Hato, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 123 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Hato (Santander), a 12 de Palmar (Santander) y a 14 de Simacota (Santander).

  • 4:28 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).

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  • 7:38 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

 

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