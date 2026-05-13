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Disidencias de alias Calarcá piden apoyar a un candidato y ordenan que la gente esté carnetizada

Por medio de un audio conocido por Noticias RCN, se evidencia la forma en la que el grupo armado busca alterar los resultados en tres departamentos.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
08:23 p. m.
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A menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las comunidades rurales de Guaviare, Meta y Caquetá enfrentan una grave amenaza por parte de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá Córdoba.

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El grupo armado está ejerciendo presión mediante amenazas y extorsiones para manipular el desarrollo de los resultados.

El candidato que las disidencias piden apoyar

Noticias RCN tuvo acceso a un audio que evidencia cómo los criminales les solicitan a los residentes apoyar a un candidato específico a la Presidencia, exigiendo pagos de hasta $ 150.000.

Ojalá gane (Iván) Cepeda, el compañero Cepeda. ‘Juepuerca’ porque ahí sí los vamos a apretar cuatro años más.

Las disidencias de ‘Calarcá’ mantienen amedrentadas a las comunidades en zonas rivales de los tres departamentos, implementando un sistema de control territorial que incluye la obligatoriedad de una carnetización.

El carnet o perder las tierras: así son las amenazas

Los habitantes deben pagar hasta $ 200.000 por este documento y quienes se niegan a someterse a este proceso, enfrentan la amenaza de perder sus tierras.

Alias Rogelio Benavidez, identificado como jefe de alias Caicedo, presunto responsable del asesinato de militares; es quien influye en la votación de los ciudadanos.

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“¿Usted qué prefiere: perder su pedazo de tierra por no pagar un carnet? Uno que tiene el fusil lo doblega”, estas son las palabras del cabecilla, quien hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Un informe de inteligencia en poder de Noticias RCN confirma el modus operandi de los hombres bajo el mando de alias Calarcá.

El documento establece que estos grupos estarían impartiendo instrucciones desde el sector conocido como Puerto Cachicamo, donde controlan los movimientos y medios empleados en los diferentes corredores que son clave para las economías ilícitas.

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