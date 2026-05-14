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En una salvaje golpiza, a manos de su pareja, fue asesinada Juliana Giraldo, de 18 años, en Medellín

El feminicidio ocurrió en el barrio La Libertad, en la Comuna 8, tras una fuerte discusión. La víctima ya había denunciado violencia intrafamiliar.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
12:30 p. m.
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Una tragedia que pudo evitarse sacudió a Medellín en las últimas horas. Juliana Giraldo, una joven de apenas 18 años, fue asesinada tras ser brutalmente golpeada por su pareja sentimental en su vivienda del barrio La Libertad, en la Comuna 8 de la capital antioqueña.

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El hecho, que ocurrió tras una fuerte discusión, dejó un menor de edad sin madre y una comunidad consternada por un caso más de violencia de género.

De acuerdo con los primeros reportes, el feminicidio habría ocurrido en presencia del hijo de la víctima, quien se encontraba en la vivienda al momento del ataque.

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Juliana Giraldo, asesinada a golpes por su pareja, era víctima de violencia

Lo más alarmante del caso es que Juliana Giraldo ya era*víctima de violencia intrafamiliar, situación que había sido denunciada previamente por vecinos del sector.

Esta información revela que existían señales de alerta sobre la relación violenta que mantenía la joven con su pareja, y que el desenlace fatal pudo haberse prevenido con intervención oportuna.

La Comisaría de Familia de Medellín inició el procedimiento de restablecimiento de derechos para el hijo de Juliana Giraldo, quien quedó huérfano tras el crimen.

Este proceso busca garantizar la protección integral del menor y asegurar que cuente con el apoyo institucional necesario para superar el trauma de haber presenciado el asesinato de su madre.

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Capturaron al presunto asesino de Juliana Giraldo

El presunto agresor fue capturado por las autoridades tras el crimen, lo que permitió iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias exactas del asesinato.

Tras conocerse el feminicidio, la Alcaldía de Medellín activó sus protocolos de atención. Las autoridades municipales informaron que se está brindando acompañamiento psicológico y orientación sobre las rutas de atención a los familiares de la víctima, además de apoyo para el traslado a Medicina Legal y demás servicios de acompañamiento institucional dirigidos a las familias afectadas por este tipo de violencia.

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