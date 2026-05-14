Pareja ocultó a tres monos cariblancos en sus partes íntimas para sacarlos del país: uno murió

Un indignante caso de maltrato animal fue registrado, por parte de las autoridades, en Cartagena ya que una pareja intentó salir del país con tres monos cariblancos dentro de sus partes íntimas.

Los responsables tenían como objetivo sacar a los ejemplares del país al tener como destino República Dominicana. Sin embargo, su actitud llamó la atención de las autoridades, quienes lograron llevar a cabo la incautación de los animales.

RELACIONADO Policía que disparó contra un perro en Rionegro será investigado disciplinariamente

¿Cómo se descubrieron los monos?

Según la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Animal, la pareja fue descubierta con los tres animales ocultos en sus partes íntimas.

Tras la incautación de los ejemplares, se procedió con la respectiva entrega y valoración por parte de los profesionales del CAV, quienes dieron a conocer las evidencias del estado crítico en el que se encontraban los animales al tener desnutrición y deshidratación severa. Por esto, tuvieron que ser hidratarlos por vía intravenosa.

Uno de los monos perdió la vida a causa del maltrato que sufrió al enfrentarse a dichas condiciones para ser extraído del país por los responsables.

Según el más reciente informe por parte del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, los dos monos se encuentran recibiendo alimentación cada tres horas, están en vigilancia permanente y se mantienen con protección por medio de una fuente de calor para brindarles estabilidad durante su proceso de recuperación.

“Estos dos monos, deberán permanecer durante varios meses en el Centro de Atención y Valoración del EPA, para seguir recibiendo los cuidados necesarios, que garanticen su regreso al hábitat donde pertenecen”, aseguró EPA Cartagena.

Cuáles son las penas contra el tráfico de fauna silvestre

El tráfico y la comercialización de fauna silvestre es un delito en Colombia, según la ley 599 del 2000. Según el artículo 328 A, el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras).