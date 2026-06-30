Le habrían propuesto a Iván Duque ser el próximo embajador en Estados Unidos: ¿Aceptará?

Sigue la intriga por ver cómo se mueve el gabinete de Abelardo de la Espriella, el presidente electo, quien se posesionará el próximo 7 de agosto y estará en el cargo hasta 2030.

Son varios los nombres que han sonado para llegar al gobierno. El único confirmado por el propio De la Espriella es el de Rodrigo Lara, quien será el ministro del Interior. Se cree que Mauricio Gómez Amín, Indalecio Dangond, Germán Calderón y Jaime Andrés Beltrán podrían llegar.

¿Qué decidirá el expresidente Iván Duque?

En Los Secretos de D’ Arcy Quinn de La FM, se conoció que, al parecer, le habrían propuesto al expresidente Iván Duque el cargo de embajador en Estados Unidos, uno de los puestos diplomáticos más importantes.

Si se llega a dar, no sería la primera vez que un exmandatario llega a este puesto. Se recuerda, por ejemplo, a Andrés Pastrana, quien luego de ser presidente entre 1998 y 2001, fue embajador entre 2005 y 2006 bajo el gobierno de su sucesor, Álvaro Uribe Vélez.

La importancia de la embajada en EE. UU.

El embajador actual es Daniel García-Peña, quien ha estado en el cargo desde 2024. Previamente habían estado Luis Gilberto Murillo (con el gobierno Petro), Juan Carlos Pinzón y Francisco Santos (con el gobierno Duque).

La propuesta supuestamente está sobre la mesa, aunque generan dudas sobre la decisión que tome el expresidente.

Sin duda, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos son clave para cualquier gobierno. Bajo la administración Petro, ha habido momentos altos y bajos. Después de una tensión extendida por meses con el presidente Donald Trump, en este momento se mantiene bajo relativa calma.

Un dato importante, también, es que el republicano ha anunciado públicamente su apoyo a De la Espriella. Inclusive, lo felicitó tras quedar electo y aseguró que será un “gran presidente” con el que se podrían mejorar las relaciones.