Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, respondió el contundente mensaje que le envió Karol G: ¿qué dijo?

En la tarde del domingo 28 de junio, Karol G, la icónica cantante colombiana, redactó una carta para el presidente Abelardo de la Espriella y la publicó en su cuenta de X.

La intérprete de 'Provenza' y 'Bichota' le hizo saber al mandatario que no es una simpatizante ni una opositora, sino que una colombiana que anhela un mejor país.

Además, le pidió que no solo gobierne para las personas que votaron por él, sino que su prioridad sea mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos.

Estas fueron las palabras de Karol G para Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

"Le escribo como una colombiana que ama profundamente a su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos. Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio", indicó Karol G en su cuenta de X.

"Nuestro país necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados. Que quienes ocupan los cargos más importantes recuerden que la historia no los juzga por las promesas que hicieron, sino por las vidas que lograron mejorar. Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección. Un presidente gana cuando gana su pueblo", añadió.

Y, tras ese mensaje, Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente electo de Colombia, le respondió a la artista en la mañana de este 29 de junio. ¿Qué planteó?

Esta fue la respuesta de Abelardo de la Espriella al mensaje de Karol G tras las elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella, también desde su cuenta de X, le manifestó a Karol G que gobernará para todos los colombianos y que será coherente en cada una de sus decisiones.

"Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí. La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes", escribió.

"Te invito, Karol G: únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia", concluyó el nuevo presidente de Colombia.