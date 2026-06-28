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“Bogotá será prioridad”: Abelardo de la Espriella se reunió con el alcalde Carlos Galán

El presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán y esto dijeron.

Sergio García

junio 28 de 2026
06:23 p. m.
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sostuvo una reunión con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que ambos coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para enfrentar los principales retos de la capital.

El encuentro fue compartido por De la Espriella a través de un video en su cuenta de Instagram, donde ambos se saludaron cordialmente y enviaron un mensaje de cooperación entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá.

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Gobierno anuncia respaldo a Bogotá

Durante la reunión, el presidente electo aseguró que Bogotá tendrá "todo el apoyo" de su administración y será una de las principales prioridades del próximo Gobierno Nacional.

Explicó que el trabajo conjunto estará enfocado en fortalecer la seguridad, impulsar proyectos de infraestructura, mejorar el sistema de salud y atender las problemáticas sociales que afectan a la ciudad.

Además, señaló que Bogotá ha recibido a millones de colombianos provenientes de diferentes regiones del país y, por esa razón, considera necesario devolverle ese respaldo mediante acciones concretas.

Trabajo conjunto con la Alcaldía

De la Espriella manifestó que el alcalde Carlos Fernando Galán podrá contar con el acompañamiento del Gobierno para sacar adelante las iniciativas que requieran coordinación entre ambas administraciones.

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El mandatario electo afirmó que existe el compromiso de trabajar para que la capital recupere su protagonismo y avance en la solución de los desafíos que hoy enfrentan sus habitantes.

También aseguró que su gobierno hará "todo lo que sea necesario" para que Bogotá vuelva a brillar, reiterando que la seguridad, la infraestructura, la salud y la atención de la situación social estarán entre las prioridades de su administración.

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La reunión representa uno de los primeros acercamientos entre el presidente electo y el alcalde de Bogotá antes del inicio del nuevo gobierno, con el propósito de establecer una agenda conjunta que permita impulsar proyectos estratégicos para la capital y fortalecer la articulación entre la Nación y el Distrito.

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