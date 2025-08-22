CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué sigue ahora para Jaime Andrés Beltrán tras la anulación de su elección?

En las últimas horas el Consejo de Estado anuló la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán. ¿Qué significa la decisión? ¿Qué sigue ahora?

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
09:46 p. m.
El Termómetro Político de este viernes logró temperaturas altas por la sacudida al poder en Bucaramanga. En las últimas horas, el Consejo de Estado anuló la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán.

¿Qué sigue ahora para Jaime Andrés Beltrán?

Cabe mencionar que es una anulación, no una destitución, no una sanción de fondo o una inhabilitación.

En resumidas cuentas, lo que esto significa es que lo sacan del cargo, pero que queda sin ninguna inhabilidad, es decir, como si nunca hubiera sido elegido.

Beltrán se podrá volver a lanzar y datos confirmados por este medio indicarían que, con un 99% de probabilidades, Jaime Andrés se volvería a presentar a las elecciones.

Según las consultas jurídicas que ha hecho, lo podría hacer e incluso, se le permitiría ser reelegido antes de diciembre.

Además, las más recientes encuestas le dan una favorabilidad por encima del 50%. En todo caso, todavía analizan un recurso de aclaración ante el mismo Consejo de Estado porque han encontrado, según ellos, varios yerros jurídicos, aunque saben que esa es la salida con menos probabilidad.

Por otro lado, el Termómetro ha venido analizando las alianzas que se tejen de cara a las elecciones en Cámara y Senado.

Al parecer, el partido En Marcha, el del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el Partido Verde llegarán en coalición para las listas al Congreso. Ya hubo reunión de compromisarios y en septiembre empezarían a presentarse y a definir posiciones en línea.

Otra alianza importante que se está concretando de cara al Congreso implica a los partidos Cambio Radical, la U, Conservadores, Liga de Gobernantes, Verde Oxígeno y Colombia Justas Libres.

La idea es presentar una lista única a la Cámara de Bogotá. Hasta el momento, todo está en conversaciones, pero con muy buena perspectiva.

Mientras se concreta, también le extendieron invitaciones a Juan Daniel Oviedo para que integre allí a sus candidatos y al movimiento Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

