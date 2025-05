¡Prográmese! El Jardín Botánico de Bogotá celebrará sus 70 años con festival

Los capitalinos podrán disfrutar de la celebración que el Jardín Botánico realizará para celebrar y conmemorar las siete décadas que destacan su trabajo de colección y conservación de diferentes especies andinas y de páramo.

Jardín Botánico de Bogotá celebra 70 años

La institución dio a conocer detalles del festival ambiental ‘Voces por la Conservación’ que rendirá un homenaje a la trayectoria de la institución y al Día Mundial del Medio Ambiente. La experiencia promete una gran variedad de actividades como conferencias, exposiciones, paneles, diferentes experiencias interactivas, exposiciones fotográficas y proyecciones de cine ambiental.

Así mismo, se habilitarán diferentes talleres con asociaciones comunitarias y se hará una muestra de productos sostenibles por parte de emprendimientos provenientes de diversas regiones del país.

El encuentro realiza un llamado principalmente al diálogo y al intercambio de conocimientos ya que se abordarán tres principales ejes de discusión como las soluciones basadas en la naturaleza y la biodiversidad, cadenas productivas y de suministro y circularidad para el desarrollo.

El Jardín Botánico de Bogotá busca realizar un importante llamado sobre el compromiso de la sociedad con el cambio climático y el fomento de prácticas sostenibles para cuidar los ecosistemas.

RELACIONADO Los delitos por los que la Alcaldía de Bogotá denunció al presidente de la CUT

Precio para ingresar al aniversario 70 del Jardín Botánico de Bogotá

El ingreso de los interesados para participar en el calendario académico tendrá un costo de $6.300 para los nacionales mientras que para las personas extranjeras tendrá un costo de $8.400. Dicho valor no incluye el ingreso a la zona del Tropicario, de modo que, la entrada general junto con este destino tiene un costo de $14.800 para nacionales y $28.500 para extranjeros.

Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 no pagan entrada general. Por otro lado, los horarios de martes a viernes son de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que los sábados, domingos y festivos son de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.