Jennifer Pedraza y Paola Holguín protagonizan polémica por títulos académicos de la ministra

Una nueva polémica se desató en redes sociales entre la senadora Jennifer Pedraza Sandoval y la actual ministra de Culturas, Artes y Saberes de Colombia, Paola Holguín. Ambas protagonizaron un intercambio de mensajes a través de la plataforma X, relacionado con los títulos académicos de la funcionaria.

Según Pedraza Sandoval, la ministra habría asegurado en distintas oportunidades contar con un magíster en Estudios Políticos, una información que, de acuerdo con la senadora, no sería cierta.

“La señora Paola Holguín, aparte de mala ministra, es una mentirosa: se presenta como Magíster en Estudios Políticos, pero, según la información que me entregó la misma Universidad Pontificia Bolivariana, no le ha otorgado ese título”, señaló la congresista.

La senadora cuestionó las razones por las que la ministra habría presentado información que, según su denuncia, no corresponde con sus estudios, y afirmó que esto tendría como objetivo “inflar” su perfil profesional. Además, compartió documentos con los que busca respaldar sus declaraciones.

“¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil? En los documentos oficiales publicados en SIGEP no finge un posgrado para cuidarse legalmente, pero en las publicaciones del Gobierno y personales sí”, afirmó Pedraza.

La congresista también sostuvo que, de no haber solicitado la información sobre los estudios de la funcionaria, esta habría continuado presentándose de esa manera.

“¿Dónde quedó la ‘extrema coherencia’? El título de la ministra Holguín, al igual que el ‘banco de talentos’, es una farsa. El mérito sometido a la palanca y el arribismo como sello de este Gobierno”, agregó.

Paola Holguín respondió a los señalamientos

Ante las acusaciones, la ministra Paola Holguín publicó un mensaje en X en el que respondió a las afirmaciones de Pedraza y explicó su versión sobre sus estudios académicos.

En primer lugar, la funcionaria se refirió al calificativo de “mala ministra” utilizado por la senadora. Holguín señaló que evaluar su gestión resulta debatible debido al poco tiempo que lleva en el cargo y a las diferentes situaciones que ha tenido que enfrentar desde su llegada al Ministerio.

“Si soy buena o mala ministra con 2 meses de gestión, terremoto y sorteando deuda heredada de 185 mil millones, desorden administrativo y una planta duplicada, es un tema debatible”, afirmó.

Sobre sus estudios universitarios, Holguín aclaró que cursó y aprobó las materias correspondientes a la Maestría en Estudios Políticos, pero no obtuvo el título.

“En todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos. NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”, explicó la ministra.