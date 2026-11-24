Comer en la noche, quedar satisfecho y volver a sentir hambre se ha convertido en una constante para decenas de personas en el mundo, según investigaciones citadas por medios como la BBC.

Estudios han logrado demostrar que el apetito alcanza su punto máximo de forma natural en la noche, independientemente de la cantidad de comida que una persona haya consumido durante un día.

Por esto, expertos han explicado las causas detrás de los intensos antojos que las personas desarrollan especialmente en horas de la noche cuando el acceso de los alimentos es más reducido.

¿Qué hay detrás del hambre nocturna?

Según la Clínica Cleveland, la Grelina es una hormona que el cuerpo produce y libera. Es aquella que le indica al cerebro cuándo el estómago se encuentra vacío y es hora de consumir alimentos.

Conocida como “la hormona del hambre”, la Grelina tiene distintas funciones en el cuerpo como: promover el almacenamiento de grasa corporal, hacer que la glándula pituitaria libere la hormona del crecimiento, que el sistema digestivo mueva los alimentos desde el estómago a través del intestino delgado y grueso. Además, ayuda a controlar la liberación de insulina y estimula al páncreas para que libere glucagón.

Alimentos que intensifican el hambre nocturna

Según James Betts, investigador de la Universidad de Bath, en conversación con la BBC, los tipos de alimentos que se consumen durante el día son de suma relevancia a la hora de sentirse satisfecho. Si se consumen alimentos ricos en proteínas, la sensación de saciedad será mucho mayor.

Pero en caso de no consumir una cena nutritiva puede llevar a que las personas tengan un bajón de energía que puede provocar que las personas sientan la necesidad de tener que picar entre comidas.

Según declaraciones de Suzanne Higgs, experta en apetito de la Universidad de Birmingham, para el mismo medio, el deseo por alimentos ricos en calorías logra intensificarse al finalizar el día al activarse el sistema de recompensa y anular la sensación de saciedad.

Pese a que las investigaciones no han logrado encontrar una relación directa entre la falta de sueño y el aumento del apetito, expertos sugieren alimentarse de snacks más saludables como frutas, quesos, yogur o frutos secos.