Un operativo de la Policía concluyó con la incautación de 2.4 toneladas de carbón vegetal y la afectación de una economía ilícita que, según las autoridades, generaría ingresos cercanos a los $ 36 millones mensuales.

La investigación también apunta a un posible cobro extorsivo por parte de la estructura criminal Jaime Martínez vinculada a las disidencias de las Farc.

Capturados serían de las disidencias de las Farc

Seis personas fueron capturadas en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, durante el operativo. Además, la Policía destruyó 20 hornos improvisados eran utilizados para actividades ilegales.

La intervención se realizó en un punto clandestino dedicado a la elaboración de carbón vegetal.

De acuerdo con las investigaciones, este sitio era utilizado para fabricar carbón vegetal mediante hornos improvisados.

Disidencias obtenían $ 36 millones por esta actividad

Las autoridades también señalaron que la actividad estaría vinculada con un presunto cobro extorsivo. Integrantes de la estructura criminal Jaime Martínez al parecer exigían pagos para permitir que se desarrollaran estas prácticas ilegales.

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y deberán responder por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

Por último, la Policía invitó a la ciudadanía a denunciar actividades que puedan afectar el medioambiente o estar relacionadas con hechos delictivos a través de la línea de emergencias 123 o del número 316 018 6068.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.