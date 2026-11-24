Diez mil combinaciones numéricas y doce signos zodiacales conforman el universo de posibilidades del Super Astro Luna. Aunque su resultado se resume en cuatro cifras y un signo, detrás de cada extracción existe un escenario matemático que permite comprender la dificultad de acertar la combinación completa.

La posibilidad de seleccionar números repetidos, incluir ceros o elegir cualquier signo hace que existan 120.000 combinaciones diferentes.

Este martes 24 de noviembre de 2026, una de ellas será seleccionada durante la extracción nocturna del juego, que continúa su programación diaria en Colombia.

A diferencia de las interpretaciones relacionadas con la astrología, la elección del signo zodiacal dentro de este juego responde al azar y no a las características personales de los participantes.

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de noviembre de 2026

La extracción correspondiente a este martes estuvo programada para las 10:50 de la noche (hora colombiana), de acuerdo con los horarios establecidos por el operador.

Además, la combinación ganadora será:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

En la jornada anterior, realizada el lunes 23 de noviembre, el número ganador fue 5710, acompañado del signo Libra, correspondiente al sorteo 8313, según el historial oficial del Super Astro.

El juego contempla diferentes categorías de premios, determinadas por las coincidencias de las cuatro cifras completas, las tres últimas o las dos últimas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

¿Cuál es la probabilidad de acertar la combinación completa del Super Astro Luna?

Desde una perspectiva matemática, las cuatro posiciones numéricas del sorteo pueden estar ocupadas por cualquiera de los diez dígitos disponibles, del cero al nueve.

Al incorporar los doce signos zodiacales, el total asciende a 120.000 combinaciones posibles.

Bajo el supuesto de que todas tengan la misma probabilidad de aparecer, acertar las cuatro cifras y un signo específico representa una posibilidad entre 120.000 por combinación individual.

Las categorías de coincidencias parciales tienen probabilidades diferentes, pues requieren acertar una cantidad menor de cifras, además del signo.

Este cálculo también permite entender por qué las fechas de cumpleaños, los números considerados de buena suerte o los signos asociados al mes de nacimiento no ofrecen una ventaja matemática frente a otras elecciones.

Tampoco existe una relación que permita asegurar que una combinación aparecerá nuevamente porque haya sido seleccionada en una jornada anterior.

Por ello, los juegos de azar deben considerarse una actividad de entretenimiento y no una alternativa para generar ingresos, solucionar dificultades económicas o recuperar dinero perdido.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.