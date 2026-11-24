La ofensiva desplegada con más de 2.000 militares salvadoreños en Haití, que ya dejó destruidos los cuarteles generales de dos bandas criminales mediante ataques con helicópteros, ha desatado un intenso pulso entre el gobierno haitiano y organizaciones humanitarias por el alcance y los métodos de esta intervención.

El contingente enviado por el presidente Nayib Bukele arribó a territorio haitiano a finales de octubre con el objetivo de rescatar a cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron tras una emboscada de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

Desde entonces, la presencia de estas tropas ha coincidido con un repunte en las operaciones de los demás actores armados que enfrentan al crimen en el país, entre los que figuran la policía y el ejército locales, la fuerza antipandillas respaldada por la ONU y mercenarios extranjeros.

Días antes, el propio Bukele afirmó que sus fuerzas habían dado "una lección" a los grupos armados tras difundir imágenes de los bombardeos aéreos, realizados en el país insular.

Organizaciones solicitan hacer públicos los detalles del acuerdo entre Haití y El Salvador:

Ante las crecientes alertas de observadores internacionales y defensores de derechos humanos, quienes temen que se repliquen en la isla las detenciones arbitrarias y torturas denunciadas en El Salvador durante la guerra contra las pandillas, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aime, salió el martes 24 de noviembre al paso y respaldó en X la alianza con el país centroamericano.

El jefe de Gobierno argumentó que el pacto "debe verse en el contexto de la emergencia de seguridad nacional" y advirtió que, si bien los derechos fundamentales y la transparencia son necesarios en cada operativo, "no deben convertirse en un pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a recuperar su libertad".

RELACIONADO Bukele cumplió su amenaza y destruyó la lujosa casa del cabecilla de la pandilla 400 Mawozo en Haití

Fils-Aime destacó que la población "también tiene derecho a una vida sin miedo, sin terror y sin dominación de las pandillas" y, tiempo después, Amnistía Internacional sostuvo que "la seguridad y los derechos humanos no son opuestos, sino complementarios e indisociables".

Junto a su mensaje, la organización reiteró su exigencia a los gobiernos de ambos países de hacer públicos los términos del acuerdo de cooperación, debido a que sus detalles permanecen, hasta ahora, bajo reserva.