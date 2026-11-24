La capital del Meta atraviesa una semana marcada por hechos de violencia. Al atentado con carro bomba registrado en el peaje Pipiral el pasado 15 de noviembre se sumó una nueva acción terrorista que dejó daños en diferentes sectores de Villavicencio y afectaciones en la sede de la Gobernación.

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Ante este panorama, el presidente Abelardo De la Espriella llegó a la ciudad desde las primeras horas de la mañana, recorrió la zona afectada junto con la gobernadora Rafaela Cortés y encabezó un consejo de seguridad para revisar la situación y definir acciones frente a la amenaza de nuevos ataques.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que anunció el presidente?

Tras la reunión con las autoridades, el mandatario anunció que el Gobierno pondrá en marcha un plan para reforzar la protección de los centros urbanos y evitar que los grupos armados continúen ejecutando acciones terroristas.

La estrategia contempla dos componentes principales: áreas de protección urbana y bloques operacionales de seguridad, con los que se busca blindar las ciudades y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

De la Espriella también aseguró que, antes de los recientes atentados, las Fuerzas Militares habían logrado impedir nueve acciones terroristas. Según indicó, ya existe un plan de seguridad para enfrentar las amenazas y anticiparse a nuevos hechos violentos.

De la Espriella lanzó advertencia a los responsables de los ataques

Durante su pronunciamiento desde Villavicencio, el presidente aseguró que las acciones criminales no obligarán al Gobierno a negociar con los grupos armados.

Si lo que pretenden los bandidos es arrodillar al gobierno para obligarnos a negociar, están tacando burro. Tienen dos opciones, la ley de sometimiento o una tumba porque les vamos a dar de baja.

El mandatario también señaló a alias Antonio Medina, integrante de las disidencias de las Farc, como presunto responsable del atentado en Villavicencio.

De acuerdo con la información entregada durante la jornada, se trata de Omar Pardo Galeano, señalado como cabecilla del Frente 28 de las disidencias, quien habría coordinado la acción terrorista. Según los datos expuestos, la Fiscalía tiene en su contra 32 indagaciones y cinco investigaciones, además de una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos.

Gobernación calcula en $10.000 millones la recuperación de su sede

Durante el recorrido por la zona afectada, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, advirtió que se necesitan al menos 10.000 millones de pesos para recuperar la sede de la Gobernación, que sufrió daños por la explosión.

El presidente también visitó a las víctimas del atentado y modificó su agenda prevista en Guaviare para atender la situación desde Villavicencio.