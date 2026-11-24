Millonarios FC y América de Cali tomaron la delantera en el cuadrangular B de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II tras sumar victorias clave en la segunda jornada disputada este martes 24 de noviembre.

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La lucha por un cupo a la gran final del fútbol profesional colombiano entró en una fase determinante. Luego de un arranque completamente equilibrado en el que los cuatro clubes empataron en la primera fecha, la jornada 2 rompió la paridad y dejó a dos gigantes del balompié nacional en la cima de la tabla de posiciones, ambos con cuatro unidades.

Millonarios goleó en El Campín

A primera hora, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el conjunto dirigido por Alberto Gamero impuso condiciones con una contundente goleada 4-1 frente a Atlético Bucaramanga. El cuadro 'embajador' resolvió el trámite con contundencia ofensiva y aprovechó las licencias defensivas del elenco santandereano.

El marcador se abrió temprano gracias a Francisco Chaverra al minuto 13, seguido rápidamente por el tanto del delantero argentino Rodrigo Contreras al minuto 18. Aunque José García descontó para el 'Leopardo' al minuto 27, en la etapa complementaria apareció la jerarquía local: el chileno Rodrigo Ureña amplió la ventaja con un remate de media distancia al 48' y Contreras selló su doblete desde el punto penal al minuto 70 para decretar el 4-1 definitivo.

Con este resultado, los azules alcanzaron los cuatro puntos y una diferencia de gol de +3.

América se quedó con el clásico vallecaucano en el Pascual Guerrero

En el turno de cierre, el estadio Olímpico Pascual Guerrero fue escenario de una vibrante edición del clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali. El conjunto 'escarlata' hizo respetar su localía y se impuso 2-1 sobre su rival de patio en un encuentro de alta intensidad.

La gran figura de la noche en la capital del Valle del Cauca fue Tomás Ángel, quien firmó un doblete decisivo con anotaciones al minuto 37 de la primera mitad y al minuto 47, recién iniciado el segundo tiempo.

Pese a que Andrés Steven Rodríguez descontó rápidamente para los 'azucareros' al minuto 50, América supo administrar la ventaja con solvencia para sumar tres puntos de oro que lo igualan en el liderato con Millonarios, manteniendo además el respaldo del punto invisible.

Tabla de posiciones del grupo B

América de Cali - 4 puntos (punto invisible) Millonarios - 4 puntos Deportivo Cali - 1 punto Bucaramanga - 1 punto

Con el grupo partido en dos bloques tras dos jornadas disputadas, la tercera fecha promete ser un punto de quiebre el próximo viernes 27 de noviembre. El duelo más atractivo tendrá lugar en El Campín, donde Millonarios y América de Cali se enfrentarán directamente por el liderato solitario de la zona.

Por su parte, Deportivo Cali recibirá en Palmaseca a Atlético Bucaramanga en un choque de necesitados donde ambos buscarán su primera victoria para seguir con vida en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.