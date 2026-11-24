El estudiante de medicina, Johan Manuel Rodríguez Jiménez, de 31 años, se encuentra de regreso en Colombia, gracias a una operación humanitaria que coordinó la Cancillería.

Tras ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca avanzada, solicitó ayuda para viajar al país, desde China, y continuar su tratamiento en un centro médico especializado.

En palabras del canciller, Omar Bula, “desde el momento en el que conocimos el caso, el consulado general en Guangzhou, el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional y la Secretaría General de la Cancillería lideraron las gestiones necesarias para hacer posible este retorno, en el que se superaron importantes desafíos médicos, logísticos y operativos”.

¿Cómo se financió el retorno de Johan Manuel?

Johan viajó de regreso al país acompañado, en todo momento, por un médico y una enfermera, que estuvieron monitoreando sus signos vitales.

Su retorno fue financiado por el Fondo Especial para las Migraciones, una herramienta que, según el ministro de Relaciones Exteriores, responde a “situaciones excepcionales de alta vulnerabilidad cuando se han agotado otras alternativas”.

Ya en Colombia, envió un mensaje de agradecimiento a Dios, a su familia por estar al tanto del proceso y a “la Cancillería, el Gobierno y el consulado” que habrían hecho posible que esté “acá”.

El mensaje del presidente De la Espriella para Johan y su familia:

Sobre el caso, el ministro Bula destacó que “el compromiso del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y de esta Cancillería con sus ciudadanos es inquebrantable” y que “cada gestión, cada esfuerzo y cada coordinación tienen un propósito claro: proteger a nuestros connacionales y acompañarlos cuando más lo necesitan”.

Mientras, el primer mandatario sostuvo que “Johan y su familia no están solos. La vida de cada colombiano importa, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Es nuestro deber proteger a nuestros compatriotas y acompañarlos cuando más nos necesitan”.