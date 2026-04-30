JEP corrige acreditación de 'Simón Trinidad' como víctima: "Error humano"

Luego de la polémica que se generó por la designación de 'Simón Trinidad' como víctima ante la JEP, el tribunal tuvo que corregir, manifestando que el listado de acreditaciones en el caso 06 contiene un error humano.

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En un comunicado oficial, se informó que corrigieron el anexo del Auto 06-051 del 28 de abril de 2026. Según la entidad, el archivo incorporado no correspondía al listado definitivo de víctimas ni de intervinientes especiales dentro del proceso judicial.

¿Por qué la JEP corrigió el anexo del Auto 06-051?

De acuerdo con la aclaración oficial, el documento anexado fue incluido por una equivocación humana y contenía información preliminar sobre solicitudes de acreditación que aún se encuentran en estudio.

En dicha decisión, por una equivocación humana, se adjuntó un archivo de Excel denominado Anexo I que no corresponde al listado definitivo de personas acreditadas como víctimas ni como intervinientes especiales en el proceso judicial.

En ese sentido, la JEP enfatizó que dicho archivo no tiene efectos jurídicos ni define el reconocimiento de víctimas en el caso que investiga el genocidio contra la Unión Patriótica.

Ante esta situación, el despacho relator del Caso 06 expidió el Auto CDG 06-056 del 29 de abril de 2026, ordenando ajustar el Anexo I y notificar a los solicitantes sobre la corrección.

En el anexo equivocado figuraba el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’. La JEP aclaró que su solicitud de acreditación no ha sido resuelta y continúa en evaluación, como parte del procedimiento ordinario.

¿Cuántas víctimas han sido acreditadas en el Caso 06?

Hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha acreditado 789 víctimas individuales y cinco sujetos colectivos en el Caso 06. Además, existen 700 solicitudes adicionales que actualmente están siendo analizadas por la jurisdicción.

El proceso de acreditación implica una revisión rigurosa de cada solicitud, incluyendo la verificación de soportes documentales, el cruce de información en diferentes fuentes y la identificación de posibles duplicidades.

El trámite de acreditación implica una revisión rigurosa de cada solicitud, sus soportes documentales y los registros administrativos disponibles.

Presidente Petro y su publicación sobre 'Simón Trinidad' e 'Iván Márquez'

Tras conocerse el listado inicialmente publicado por la JEP, el presidente Gustavo Petro había mostrado su respaldo público a la decisión de incluir al exjefe de las extintas Farc (actualmente condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos) como víctimas en este caso contra la Unión Patriótica. Además, incluye el nombre del cabecilla de la 'Segunda Marquetalia', Iván Márquez.