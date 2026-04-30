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JEP reconoce a alias Simón Trinidad como víctima y genera controversia

Los panelistas coincidieron en que la acreditación de Trinidad como víctima abre interrogantes sobre la legitimidad de la justicia transicional.

Noticias RCN

abril 30 de 2026
08:34 a. m.
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Durante el programa La Mesa Ancha de Noticias RCN, los analistas invitados debatieron sobre la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de reconocer como víctima al exjefe de las FARC, Simón Trinidad, actualmente condenado en Estados Unidos.

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La medida, que se enmarca en el caso de la Unión Patriótica (UP), ha despertado fuertes cuestionamientos sobre el alcance de la categoría de víctima y sus implicaciones políticas.

El senador electo Rafael Nieto advirtió que estas decisiones “confunden a la gente, convierten a los victimarios en víctimas y diluyen las responsabilidades”, al tiempo que recordó los crímenes de lesa humanidad atribuidos a Trinidad.

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Por su parte, Julio Iglesias, analista permanente del programa, señaló que el caso refleja la complejidad del conflicto colombiano, donde un mismo actor puede ser victimario en unos hechos y víctima en otros.

Debate sobre la noción de víctima en la JEP

Los panelistas coincidieron en que la acreditación de Trinidad como víctima abre interrogantes sobre la legitimidad de la justicia transicional. Nieto cuestionó: “¿Víctima de qué? Esa extensión de la categoría erosiona la noción misma de víctima y termina castigando a las verdaderas víctimas del conflicto”.

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Iglesias, en cambio, subrayó que el caso revela las tensiones históricas entre la UP, el Partido Comunista y las FARC, recordando que figuras como Iván Márquez fueron parlamentarios de la UP y, simultáneamente, comandantes guerrilleros.

La discusión también abordó el papel de sectores políticos en la simplificación del relato del conflicto, presentándolo como una lucha de “buenos contra malos”, cuando en realidad involucra múltiples responsabilidades y contradicciones.

Impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro

El programa también analizó la decisión provisional de la Corte Constitucional de suspender el pago del impuesto al patrimonio para organizaciones sin ánimo de lucro. Julio Iglesias calificó la medida como “tibia”, al considerar que el impuesto al patrimonio es “una de las ideas más tontas en materia económica”, pues desincentiva la inversión y afecta la expansión empresarial.

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Nieto agregó que la política tributaria del Gobierno se enmarca en un contexto electoral y busca recaudar recursos para medidas “populistas” que favorezcan a su candidato. Ambos coincidieron en que la decisión de la Corte abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y la justicia.

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