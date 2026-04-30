VIDEO | Así fue como criminales bajaron a punta de pistola a una familia de su carro para robárselo en Bogotá

Un nuevo robo violento sacude al barrio Nicolás de Federman en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde tres delincuentes armados se llevaron una camioneta amenazando de muerte a la familia que iba en ella.

RELACIONADO Niña está luchando por su vida tras recibir disparo en la cabeza de un vendedor de droga en Bogotá

El hecho ocurrió en la calle 61 con carrera 37, cerca de la Avenida NQS y el estadio El Campín. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo los delincuentes abordaron el vehículo cuando las víctimas llevaban apenas tres o cuatro minutos de haber iniciado su recorrido.

Nos subimos al vehículo, a los tres, cuatro minutos, se bajaron tres tipos armados, nos encañonaron (…) Nos dijeron que si nos movíamos o algo, nos iban a matar.

RELACIONADO Conductor de plataforma quedó gravemente herido tras violento robo en Bogotá

Grave ola de atracos y robos Teusaquillo

Los delincuentes les dijeron: “bájense o disparamos". Las víctimas no tuvieron otra opción que descender del vehículo mientras los asaltantes se alejaban con la camioneta.

Las imágenes de seguridad muestran que los delincuentes rondaron el barrio antes de cometer el atraco.

Este incidente es el tercero en pocos días en la misma zona. Recientemente, tres motociclistas asaltaron brutalmente a una joven que caminaba por el sector, y en otro caso, delincuentes abandonaron una camioneta robada con una menor en su interior.

Esta gente se la pasa rondando ya el barrio, es la primera vez, ya llevamos como cuatro atracos después de lo que estamos viendo de todo esto, y pues la verdad, no sabemos qué hacer en la ciudad.

El calvario de las víctimas para denunciar el robo

La situación se agravó con el proceso de denuncia. Las víctimas estuvieron hasta las tres de la mañana esperando que llegara personal de la Dijín:

La Dijín se llevó los papeles y es el momento que no tenemos copia de la demanda, no tenemos copia de nada en referencia al atraco, no se ha podido pasar a la aseguradora.

La familia calificó el proceso como revictimizante y confirmó que la camioneta ya la consideran como perdida.

"Esa incertidumbre de la seguridad de Bogotá pues nos tiene acongojados, no sabemos ya qué hacer, a dónde irnos, porque todo sucede en momentos”, dijo una de las víctimas.