Horas clave en el caso Jhonier Leal: no se realizará examen psiquiátrico

En las próximas horas, un juez verificará el preacuerdo que firmó Jhonier Leal con la Fiscalía, para de esta manera determinar la pena que deberá pagar por el asesinato de su hermano, Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández.

Puede leer: Hermanastro de Mauricio Leal habló desde la cárcel sobre el asesinato de su mamá

Justamente, de cara a la cita que se llevará a cabo este martes sobre las 8:30 a.m., Noticias RCN habló con Ana Yulieth Velásquez, la nueva abogada de Jhonier, quien se refirió a la solicitud de un examen psiquiátrico, la cual no se realizará, ya que, según informó, el acusado no se encuentra en condiciones para practicarse un examen médico.

“Soy contundente, para este momento no se va a solicitar esa valoración medico-legal”, dijo la abogada defensora de Jhonier Leal.

Asimismo, Velásquez habló de la situación de Jhonier Leal a pocas horas de que un juez verifique y autorice el preacuerdo con la Fiscalía.

“Él me manifiesta que en este momento no se siente preparado para una valoración médica y miraremos si más adelante es pertinente para el proceso”, precisó.

Y añadió: “El preacuerdo existe, el preacuerdo se firmó, pero todo puede cambiar. Esperemos”.

Así las cosas, si todo sale como espera la Fiscalía, Jhonier Leal sería condenado a una pena de 27.6 años y una multa de $200.000.000 por el doble homicidio que sacudió al país en el 2021.

Lea, además: “No tengo ni idea qué fue lo que paso”: Jhonier Leal tras saber que seguiría en la cárcel

Amenazas contra la abogada de Jhonier Leal

En el diálogo con Noticias RCN, Ana Yulieth Velásquez reveló las amenazas que hay en su contra tras hacerse cargo de la defensa de Jhonier Leal. La mujer denunció llamadas telefónicas y mensajes con advertencias de vida o muerte contra ella y su familia.

“Desafortunadamente, he sido victima de algunas amenazas telefónicas, sufragios, mensajes vía WhatsApp… Es muy triste que no se pueda ejercer el derecho penal de manera tranquila en Colombia; no obstante, aprovecho para que la Fiscalía continúe apoyando la denuncia instaurada”, finalizó.

También puede leer: ¡Nuevo hogar! Los perritos de Mauricio Leal y su mamá ya tendrían un nuevo compañero de vida