Hermanastro de Mauricio Leal habló desde la cárcel sobre el asesinato de su mamá

Meses después de conocerse la muerte de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, el hermanastro del reconocido estilista, Carlos Andrés García, quien se encuentra preso en Jamundí, habló respecto al hallazgo y la noticia de que su otro hermano, Jhonier Leal, había sido el autor de el trágico hecho que conmocionó a Colombia.

Acerca de las primeras versiones que apuntaban que Mauricio Leal había asesinado a su madre para minutos después suicidarse, su hermanastro se mostró convencido que desde un principio él no había creído semejante hecho, pues la relación de su hermano y su mamá era demasiado cercana.

Le puede interesar: En manos de quién podría terminar la herencia de Mauricio Leal

“De mi hermano, de suicidarse, nunca. Cuando hablaba con él, me decía que tenía muchos planes, iba a abrir la peluquería en Cajicá. Él estaba muy contento. Me dijo que tenía planes para mí, cuando yo saliera de acá. Yo no lo creí, mi hermano no iba a hacer una cosa de esas. Él daba la vida por mi mamá, ellos eran uno solo”, indicó el hombre en entrevista con W Radio.

Mi hermano Jhonier no sé qué pensaba, si es que le tenía envidia por el éxito. Yo pienso que Jhonier le cogió envidia porque mi mamá era para todo con Mauricio

Respecto al momento en el que se enteró de la trágica noticia, García afirmó que no lo podía creer y hasta se golpeó del impacto emocional.

Vea también: Las insólitas frases de Jhonier Leal ante el fiscal del caso

“Me enteré por las noticias. La verdad fue algo devastador para mí. Yo había hablado un día antes con ellos dos. Con mi hermano no hablaba mucho porque él era muy ocupado, yo hablaba más con mi mamá. Mi hermano me felicitó por mi cumpleaños. La verdad yo casi me vuelvo loco. Yo no sabía qué hacer. Yo me daba contra las paredes porque eso fue muy tenaz para mí”.

Al ser medio hermano de Mauricio, “yo me declaré como víctima porque era mi familia”, dijo Carlos Andrés, dejando claro que las autoridades todavía no se han comunicado con él respecto a bienes y demás: “Las autoridades no se han pronunciado nada conmigo, porque están en investigación, no tengo conocimiento. La plata y los bienes no me interesan, lo que me importa es que se esclarezcan los hechos, si Jhonier lo hizo, que ante los ojos de Dios pague”.

Finalmente, el sujeto entregó su versión sobre los hechos que lo tienen preso en la cárcel de Jamundí: “Fue un tema hace seis años, yo convivía con cierta persona y me iba a separar porque ya no la quería. Las palabras de ellas fueron: prefiero verlo encerrado antes de que con alguien”.

Más información: “No tengo ni idea qué fue lo que paso”: Jhonier Leal tras saber que seguiría en la cárcel

“Llevaba 20 días de separado cuando la Policía llegó a mi trabajo y me capturó por supuestamente cometer agresión sexual, algo que nunca pasó porque yo la respetaba mucho a ella y a la hija”, concluyó.