Alcaldía de Quibdó habilita el Coliseo de Boxeo como espacio de alojamiento temporal tras terremoto

La Alcaldía de Quibdó dispuso el Coliseo de Boxeo de Quibdó como espacio de alojamiento temporal para las personas que resultaron afectadas por el terremoto de 7.4 que se registró este lunes en Colombia y no cuentan con un lugar donde pasar la noche.

El escenario deportivo, ubicado en la Calle 30 # 17 del barrio Las Américas, frente al Comando de Policía de Quibdó, estará disponible para quienes necesiten un lugar seguro mientras se atiende la emergencia.

La Administración Municipal aseguró que continúa trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias damnificadas.

Visita de la Defensoría del Pueblo

Este miércoles, la defensora del Pueblo, Iris Marín, recorrió el barrio El Futuro 1 y otras de las zonas más afectadas de la capital chocoana. Allí escuchó directamente a las comunidades y verificó las condiciones en las que se encuentran las familias que perdieron sus viviendas.

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Durante la visita, los habitantes plantearon necesidades urgentes como alivios económicos y soluciones de vivienda, al señalar que muchas casas colapsaron y otras presentan grietas en paredes y techos que permiten el ingreso de agua, aumentando la vulnerabilidad.

Familias reportadas en el PMU

En medio de la emergencia, se conoció que Jesica Sánchez, de 31 años, y sus hijos Cristopher y Jerónimo, quienes estaban desaparecidos tras el colapso del edificio en el barrio Medrano de Quibdó, fueron reportados en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

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También se confirmó la presencia de Blair Córdoba, pariente cercana. Por cuestiones del destino, el domingo no llegaron a dormir al edificio que se desplomó, lo que les permitió salvar sus vidas.