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Esta es la tecnología que los Topos Azteca están usando para rescatar personas en Cali

La brigada internacional ya se encuentra en el país para rescatar a los ciudadanos que todavía se encuentran sepultados bajo los escombros.

Foto: IG @alcaldiadecali
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Noticias RCN

agosto 12 de 2026
03:19 p. m.
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Más de 48 horas han transcurrido después del contundente terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió al país este lunes 10 de agosto y que ya ha dejado a más de 200 personas sin vida en el territorio nacional.

Por esto, diferentes organismos internacionales ya han prestado su ayuda y han puesto a disposición del país sus capacidades para apoyar la emergencia desde diversos frentes. Este ha sido el caso de los Topos Azteca, la histórica brigada internacional, quienes ya se encuentran en Cali.

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¿Cuál es la tecnología de los Topos Azteca?

La brigada de rescatistas arribó a la ciudad durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto tras durar más de un mes apoyando las labores de rescate en La Guaira, Venezuela.

En colaboración con la Alcaldía de Cali y las Secretarías de Gobierno y Gestión del Riesgo, 20 topos ya han comenzado sus labores desde la Calle tercera con carrera 56, sector La Guadalupe, una de las zonas más afectadas.

“Llegamos de Venezuela, La Guaira, a medianoche. Íbamos para México, pero cuando nos enteramos del terremoto cancelamos la ida y nos vinimos para acá porque tenemos que sumarnos al esfuerzo para tratar de encontrar hermanos sobrevivientes. Nuestra misión en la vida es encontrar y salvaguardar la vida”, aseguró Héctor Mario Méndez, fundador y presidente de la brigada.

Así mismo, el topo mayor informó a las autoridades que llegaron con varios grupos provenientes de México, Panamá y Venezuela. Actualmente se encuentran implementando nuevas metodologías que fueron exitosas durante las labores de rescate en el doblete sísmico en Venezuela.

“Vamos a dar un hito histórico porque llevamos a gente que está utilizando, además de este tipo de herramienta neumática, avances tecnológicos como la pistola térmica y el sistema de wifi que nos permite buscar víctimas más allá de las paredes, más abajo de los suelos. Vamos a trabajar con toda esa innovación tecnológica en la hermana república de Colombia”, aseguró Méndez.

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Donaciones llegan a Cali

Por otro lado, la Alcaldía de Cali informó, en horas recientes, la entrega de más de 18.200 toneladas de ayudas destinadas a las comunidades que más lo necesitan. Se lograron clasificar 2.665 productos de todo tipo para suplir las necesidades para las personas como también para los animales.

“Desde hoy, la Ciudadela Petronio que es la Casa Grande del Pacífico, se convierte en la Casa Grande de la Solidaridad y en el único centro de acopio en Cali. Aquí recibiremos, organizaremos y despacharemos todas las ayudas humanitarias que llegan a nuestros aliados internacionales y las que ustedes están entregando con tanta generosidad”, aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Finalmente, se informó que dichas ayudas serán entregadas a las familias caleñas que lo perdieron todo y a varios de los municipios afectados del Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero.

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