Colombia recibe ayuda internacional tras terremoto: Israel, El Salvador, Ecuador y EE. UU. envían equipos de rescate

La solidaridad internacional se materializa en Colombia tras el devastador terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

Colombia recibe ayuda humanitaria internacional

El Gobierno colombiano confirmó la llegada de equipos de rescatistas de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador, quienes se desplegarán en varios territorios para apoyar las tareas de los cuerpos de emergencia locales.

La respuesta mundial ha sido contundente desde múltiples frentes. Esta mañana, el Consejo Permanente de la OEA guardó un minuto de silencio por las vidas perdidas tras la tragedia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos movilizó equipos técnicos de búsqueda y rescate para apoyar las operaciones en territorio colombiano. Paralelamente, desde Europa llegaron varios anuncios: el gobierno español envió un primer paquete económico destinado a medicamentos, kits de primera necesidad y apoyo al personal médico que atiende la emergencia.

La Unión Europea dispuso dos millones de euros destinados específicamente a apoyar a las comunidades en las zonas más afectadas por el sismo. Además del Vaticano, que también anunció su respaldo.

Desde América Latina, la respuesta ha sido igualmente generosa. Ya arribó la primera parte de las 100 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de El Salvador.

Llegan a Colombia rescatistas internacionales

Perú envió 12 toneladas de suministros de emergencia, mientras que México despachó hacia Pereira 19,5 toneladas de ayuda, con la promesa de enviar 39 toneladas más en los próximos días.

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Las organizaciones de voluntarios rescatistas también han respondido al llamado. Los reconocidos Topos de México, junto con equipos especializados de Chile y Argentina, disponen de personal capacitado para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Estos grupos cuentan con amplia experiencia en desastres naturales y tecnología especializada para localizar sobrevivientes entre los escombros.